حبس ٢٥ إخواني فى أحداث العنف بدمياط ١٥ يوما على ذمة التحقيقات

أمر المستشار إيهاب الحسينى، المحامى العام النيابات دمياط؛ بحبس٢٥ متهما فى أحداث العنف وتبادل إطلاق النار بين عناصر من جماعة الإخوان المسلمين وقوات الجيش والشرطة بقرية البصارطه التابعة لمركز شرطة دمياط ١٥ يوما على ذمة التحقيقات .

ووجهت النيابه للمتهمين تهم القتل والشروع فى قتل وإصابة عدد من الأهالى وحيازة أسلحة آليه وخرطوش وبيضاء وقطع الطريق والإعتداء على الأهالى وقوات الأمن، وكان المحامى العام لنيابات دمياط أمر بحجز المتهمين لليوم لورود تحريات الأمن ألوطنى التى وردت واثبتت ارتكاب المتهمين لوقائع العنف والانتماء لجماعة الإخوان وأسفرت الاشتباكات التى اندلعت على مدار اليومين الماضيين عن مقتل مجند أمن مركزى وإصابة معاون مباحث مركز شرطة دمياط و١٢من الأهالى.

وقالت مصادر قضائية أن الاشتباكات اندلعت أمس الأول أثناء تصدى لأهالي ببندر دمياط لمظاهرة إخوانية كانت تضم بضع العشرات معظمهم من السيدات وحدثت أحداث عنف وإطلاق نار من أسلحة خرطوش كانت بحوزة الرجال داخل المسيرة وتمكن الأهالى من فضها وعاونوا أفراد الشرطة فى القبض على ١٣سيدة تتراوح أعمارهن مابين ١٦الى ٣٠ عاما، و٦رجال وعلى أثر القبض على المتهمين حاول أهالى قرية البصارطه التى تعتبر معقل لجماعة الإخوان المسلمين من قطع الطريق الدولى بين دمياط وبورسعيد وتصدى أفراد من الجيش والشرطة لهم وتمكنوا من فتح الطريق بعد تبادل لإطلاق النار مما أسفر عن وفاة المجند واصابة معاون المباحث وتمكنوا من ضبط ٦متهمين كان بحوزة أحدهم سلاح إلى وبعرض المتهمين جميعا على النيابه قررات حجزهم لغداً لورود تحريات الأمن الوطنى .