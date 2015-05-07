مؤتمر الباطنة يناقش الجديد فى التعامل مع الحالات الحرجة بجامعة المنصورة

افتتح الدكتور الهلالى الشربينى الهلالى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، مؤتمر "أساليب التعامل مع الحالات الطارئة بأقسام الباطنة" والذى ينظمه قسم الباطنة بكلية الطب فى الفترة من 9-11 مايو بقاعة المؤتمرات بمستشفى الأطفال، يعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور محمد القناوى رئيس الجامعة، وبرئاسة الدكتور صلاح الجمل رئيس أقسام الباطنة بكلية الطب.

يحاضر فى المؤتمر 25 أستاذًا من جامعة المنصورة والجامعات الأخرى وليس مقصورًا على قسم الباطنة فقط بل يشمل أقسامًا أخرى، ويمتد هذا المؤتمر على مدار ثلاثة أيام.

يتناول المؤتمر الجديد فى طب الطوارئ والحالات الحرجة، وأشار الدكتور صلاح الجمل إلى حاجة ساكنى مدينة المنصورة إلى إنشاء قسم لطب الطوارئ والحالات الحرجة بالجامعة لتوفير رعاية طبية عاجلة تتعامل مع هذه الحالات، وتم تخصيص ملحق دور كامل بمستشفى الباطنة لهذه الحالات الحرجة.

ورحب الدكتور محمد الحديدى، القائم بعمل عميد كلية الطب، خلال كلمته، بالحضور، مؤكدًا أهمية المؤتمرات والندوات العلمية لما تقدمة من إثراء للمنظومة الطبية من خلال الجديد الذى تقدمه هذه المؤتمرات من معلومات طبية لخدمة المرضى وتقدم الطب فى جامعة المنصورة ومصر عامة.

كما رحب الدكتور الهلالى الشربينى بالحضور ضيوف الجامعة، ونوه إلى ضرورة الارتقاء بالخدمات الطبية والتعليمية بالجامعة، وقام بعرض خطة الجامعة المستقبلية فى إنشاء فرع جديد للجامعة بمدينة جمصة سيتضمن كل القطاعات الطبية والهندسية والعلوم الأساسية والإنسانية، وأنها ستكون نواة لمركز زراعة الأعضاء العالمى الذى سيركز على استخدام آليات واستراتيجيات جديدة فى التعليم والبحث العلمى، وقام بتكريم السادة زملاء قسم الباطنة الدكتور عبد الرحمن مختار، أمين عام المؤتمر، والدكتور مجدى حامد، وكان من بين السادة الحضور الدكتور إيهاب عبد الخالق، والدكتور نبيل ليمون، والدكتور راغب رفاعى، والدكتور فرج محمد فرج، والدكتور فوزية الدمرداش.

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