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كيف يمكن علاج الصنطة فى مراحلها الأولى؟

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كيف يمكن علاج الصنطة فى مراحلها الأولى؟ كيف يمكن علاج الصنطة فى مراحلها الأولى؟

أرسلت قارئة تقول أنا سيدة عمرى 28 عاما، ومنذ فترة ظهر أسفل أصابع أحد اليدين حبة صلبة صغيرة جدا، بلون شفاف، وهى ثابتة فى حجمها لا تزيد ولا تنتقل إلى مكان آخر، ولكن منذ أسبوع مضى ظهرت حبة تشبهها بلون أغمق منها فى إصبع اليد الأخرى، وكلا الحبتين صغيرتان جدا ولكنهما صلبتان فهل ما أعانى منه نوع من الأمراض الجلدية فى طريقة للانتشار مع العلم أن بداية ظهور الحبة الأولى كان منذ حوالى ثلاثة أشهر مضت؟

تجيب عن هذا السؤال الدكتورة هديل جهاد أخصائية الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر جامعة عين شمس قائلة: من المرجح أن ما تعانى منه القارئة هو مرض الصنطة وهو مرض جلدى معد.

ولكن من الواضح أن حالتها من النوع البسيط وفى مراحلها الأولى وهو ما يمكن التعامل معه وعلاجه بسهولة شديدة ولكن لا يجب إهماله حتى لا ينتشر فى باقى اليد.

وعلاج الصنطة فى تلك المرحلة يكون من خلال وضع المحلول المستخدم فى علاج الكاللو مثل (كاللوماك) على البثرة كل ليلة ولمدة ثلاثة إلى خمسة أيام حتى تتقشر بالكامل.

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مصر 365