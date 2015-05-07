بالصور.. إزالة 6 محلات و7 منازل و43 سورا مقامة على أرض الدولة بمطروح

شنت مديرية أمن مطروح، اليوم الخميس، حملة إزالة مكبرة، بقيادة أشرف عطوة، رئيس قسم شرطة المرافق، تحت إشراف اللواء العنانى حمودة، مدير أمن مطروح، وعدد من قيادات المديرية.

وأسفرت الحمالة عن إزالة 6 محلات، و7 منازل، و43 سورًا من على أرض الدولة، وتحرير عدد من محاضر الإشغال وعدم النظافة، على طريق السلوم غربى المدينة، وشارع علم الروم، شرقى المدينة.

اشترك فى الحملة المكبرة، مجلس مدينة مرسى مطروح، وإدارة البحث الجنائى، وإدارة المرور، وقسم شرطة المرافق، والتموين والأقوال الأمنية، والحماية المدنية، لإزالة الإشغالات وتحقيق الانضباط الأمنى بشوارع وميادين مدينة مرسى مطروح والتصدى لكثرة تعدى الباعة الجائلين، وأصحاب المحلات، ورفع كافة الإشغالات، وإزالة كافة التعديات على أراضى الدولة، والمبانى المقامة بدون ترخيص.

وقال مدير أمن مطروح، إن الحملة أسفرت عن تنفيذ قرار إزالة 43 سور، بارتفاعات وعلى مساحات مختلفة، بشارع علم الروم، وتنفيذ قرار إزالة 7 منازل، مبنية بالطوب الأبيض، بشارع علم الروم، وتنفيذ قرار إزالة 6 محلات بدون ترخيص بطريق السلوم.

كما تم تحرير 10 محاضر إشغال طريق و 8 محضر عدم نظافة، وضبط 10 حالات مضبوطات اشغالات، سلمت جميعها لمجلس مدينة مطروح.

وأكد مدير أمن مطروح فى بيان له، استمرار الحملات اليومية، من جانب المديرية لإحكام السيطرة الأمنيه بالمدينة، والتصدى للتجاوزات، والخروج على لقانون بكل حزم.



>

حملة لإزالة التعديات على ارض الدولة بمطروح



>

معدات مجلس المدينة تهدم المبانى المقامة على أرض الدولة



>

ازالة سور أحد المنازل مبنى على أرض الدولة



>

أحد المنازل المقامة على أرض الدولة قبل هدمه



>

لودر مجلس المدينة يزيل الأسوار مقامة على أرض الدولة



>

ازالة محلات مخالفة ومقامة بدون ترخيص على أرض الدولة



>

جانب من حملة هدم وإزالة المبانى المخالفة



>

انتشار الشرطة وقوات الأمن بمحيط تنفيذ الازالة



>

تأمين حملة الازالة من قطاعات الأمن المختلفة



>

تسوية التعديات على أملاك الدولة بالأرض

- بالصور.. مدير أمن مطروح يقود حملة لإزالة عشرات المبانى المخالفة

>