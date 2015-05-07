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وزيرة السكان تشارك في مؤتمر «المصري الديمقراطي» عن المرأة والبرلمان‎ السبت المقبل

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وزيرة السكان تشارك في مؤتمر «المصري الديمقراطي» عن المرأة والبرلمان‎ السبت المقبل وزيرة السكان تشارك في مؤتمر «المصري الديمقراطي» عن المرأة والبرلمان‎ السبت المقبل

7 مايو 2015 | 6:07 مساءً

قالت الدكتورة ” منى أبو الغار” أمين مساعد المرأة بحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن عدداً كبيراً من المسئولين والشخصيات والقيادات الحزبية أكد حضوره المؤتمر السنوي الثاني الذي يقيمه الحزب، والذي يبدأ في التاسعة من صباح السبت المقبل، بفندق “سفير” في الدقي، تحت عنوان “المرأة والبرلمان” والذي يهديه الحزب لروح الشهيدة شيماء الصباغ.
> وأضافت أبو الغار، في تصريحات صحفية، إلى أن من بين الحضور من المسئولين الدكتور ” هالة يوسف” وزيرة السكان ، والدكتورة ميرفت التلاوي، الوكيل السابق للأمم المتحدة ورئيسة المجلس القومي للمرأة، ومن القيادات السياسية حمدين صباحي ، المرشح الرئاسي السابق، والدكتور عبد الجليل مصطفى، مؤسس قائمة “صحوة الانتخابية”، ومحمد سامي، رئيس حزب الكرامة، وأحمد بهاء الدين شعبان، وكيل مؤسسي الحزب الاشتراكي المصري.
> وأشارت أمين مساعد المرأة في الحزب إلى أن الأمانة المركزية للمرأة للحزب ستعقد غداً الجمعة تدريباً ، لكل الأمينات ومساعدي الأمانات على العمل الحزبي ووضع خطة العمل للأمانة للعام القادم .
> جدير بالذكر أن المؤتمر يتضمن 3 جلسات، الجلسة الأولى بعنوان “النساء نقطة البداية: المرأة من الثورة إلى التنظيم السياسي” ويتحدث فيها الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب، ود.نادية عبد الوهاب، أمينة المرأة بالحزب، وم. مها الجزار، ممثل أمانة المرأة في المكتب التنفيذي للحزب.
> وتتناول الجلسة الثانية “الأجندة التشريعية للنساء بالبرلمان القادم، ويتحدث فيها الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الحزب، ونيفين عبيد، عضو أمانة المرأة وعضو الهيئة العليا للحزب”، وتدير الجلسة “ملك الروح”، عضو أمانة المرأة بمحافظة سوهاج. أما الجلسة الثالثة والأخيرة، فتشمل نقاشاً مفتوحاً مع المرشحات، وتديرها سناء السعيد، النائبة البرلمانية السابقة، وعضو أمانة المرأة بأسيوط، كما تشمل عرض شرائح لبروفايلات المرشحات، تقدمها د.نادية عبد الوهاب .

2015-05-07

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