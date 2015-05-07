ننشر التشكيل الجديد للمجلس القومي للقبائل …طرام رئيسا والجبالي للشؤون القانونية

أصدرت الهيئة التأسيسية للمجلس القومی لشئون القبائل المصرية، برئاسة د. فتحی عامر، قراراً بتعيين العمدة أحمد إبراهيم طرام ،رئيسا للمجلس القومی لشؤون القباءل المصريه، بعد ما كان يشغل منصب رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح وعضو المجلس الرئاسي، وأدی العمدة أحمد طرام، القسم وعاهد علی الحفاظ علی كرامه القبائل والعمل من أجلها وعدم المتاجرة بها وكذا تنمية المناطق النائية ودعم الإستقرار والأمن والحفاظ علی عدم تسيس المجلس، وسيكون شعار المجلس “الوطن الأمانة العمل”.

وجاء الهيكل التنظيمي للمجلس، الشيخ كامل مطر رئيسا لقطاع غرب القناة، الشيخ عبدالله جهامه رئيسا لقطاع سيناء، الشيخ محمود راغب رئيسا لقطاع غرب الاسكندرية، اللواء خالد خلف الله رئيسا لقطاع وسط الصعيد، الشيخ كمال تقادم رئيسا لقطاع جنوب الصعيد، العمدة حسن أبو فخر رئيسا لقطاع شمال الصعيد، اللواء سيد حزين رئيسا لقطاع وسط،

كما تم تعين، المستشار عصام الجهينی آمين عام المجلس، الدكتور نعيم جبر السواركة المنسق العام، الشيخ السيد الادريسی رئيس لجنه المصالحات،

> الشيخ عيسى الخرافين رئيس لجنه الحكماء، وتكليف المستشارة تهانی الجبالي بالشؤون القانونية للمجلس.

وجاء في البيان الذي اصدرته الهيئة التأسيسة، أن كل أعضاء المجلس الرئاسی هم خدام أبناء القبائل، وجاری الإنتهاء من اللجان الفرعية وسيتم تمثيل كل القبائل به وسيتم عمل جمعية عمومية خلال شهر يوليو 2015 لتمثل كل محافظات مصر.

فيما أكد العمدة أحمد طرام، بأنه لن يسمح بالتلاعب بكرامة القبائل وسيتم تطبيق العرف علی أی شخص يحاول المساس بكرامة القبائل وسيتم تشكيل لجنة القيم؛ للبت فی أی أمر خاص بالمجلس وسيكون المجلس مجلس أفعال لا مؤتمرات وأنه سيكون خادماً لأی فرد من أبناء القبائل