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السيسي يشهد الندوة التثقيفية السابعة عشرة التى تنظمها القوات المسلحة

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السيسي يشهد الندوة التثقيفية السابعة عشرة التى تنظمها القوات المسلحة السيسي يشهد الندوة التثقيفية السابعة عشرة التى تنظمها القوات المسلحة

الرئيس عبد الفتاح

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ وقائع الندوة التثقيفية السابعة عشر التى نظمتها القوات المسلحة فى إطار إحتفالات وقواتها المسلحة بالذكرى الثالثة والثلاثين لتحرير سيناء ، حيث إستقبله الحاضرون بحفاوة بالغة لتشريفه الندوة ووجه الرئيس التحية للحضور مؤكداً على حرصه البالغ لمشاركتهم هذه المناسبة الغالية على قلب كل مصرى .
> بدأت الندوة بعرض فيلم تسجيلي بعنوان ” سيناء والعبور للمستقبل ” من إعداد إدارة الشئون المعنوية تضمن الأهمية التاريخية والإستراتيجية لسيناء كمسرح للدفاع عن أمن مصر القومى .
> و أشار الرئيس خلال كلمته إلى أن تحرير سيناء جاء نتيجة البطولات والتضحيات التى بذلها أبطال القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر والتى مكنت الدبلوماسية المصرية من إستكمال تحرير الأرض مؤكداً أن تنمية وبناء سيناء قضية أمن قومى لايمكن إغفالها.

 

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