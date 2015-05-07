السيسي : نجحنا فى إعادة الأشقاء الأثيوبيين المختطفين فى ليبيا لأننا شعب واحد

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة؛ نجاح الجهود المصرية فى إعاده الأشقاء الأثيوبيين الذين تم إختطافهم فى ليبيا موكداً أننا والشعب الأثيوبى نشرب من نيل واحد وحلمنا واحد وأن أول حلم سيحققه المصريين بجهدهم وعرقهم وتمويلهم هو إفتتاح قناة السويس الجديدة.

> وأضاف أن الجيش والشرطة سيظلان فى طليعة الشعب المصرى يزودان عن أرضه ويدافعان عن بقاءه ويحملان آماله وتطلعاته نحو المستقبل ، بما يبذلونه من تضحيات وجهود وطنية مخلصة والتى ستظل مبعث فخر وتقدير من جميع أبناء الشعب المصرى الذى يثق فى قدرة رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يثبتون للعالم أن مصر بشعبها وجيشها قادرون على إستعادة الأمن والأمان لهذا الجزء العزيز من أرض مصر .

> وأثنى الرئيس علي الدور الوطني لأهالى وبدو سيناء وإلتفافهم حول القوات المسلحة والشرطة ، مؤكداً أن نجاح الحرب على الإرهاب يرتكز على التعاون مع أبناء سيناء الشرفاء الذين يمثلون خط الدفاع الأول للأمن والإستقرار فى سيناء ، مؤكداً حرص كافة أجهزة الدولة على توفير كافة متطلبات التنمية الشاملة لأبناء سيناء .

> وقد إشتملت الندوة على محاضرة بعنوان ” منزلة سيناء الدينية ” تحدث فيها فضيلة الدكتور أسامة الأزهرى عن المكانة والمنزلة الرفيعة التى إختص بها المولى عز وجل سيناء ، فكانت مهداً للأديان ومساراً للعديد من الأنبياء وجعل الله لها قدسية ومكانة خاصة أقسم بها فى العديد من آيات القران الكريم .