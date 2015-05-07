بعد شكوى الفلاحين من نقص الأسمدة.. وزير الزراعة يرسل 850 طن لجميعات دشنا

أرسل الدكتور” صلاح هلال ” وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، 850 طن من أسمدة اليوريا لعدد 17 جمعية زراعية بدشنا بمحافظة قنا لتلبية إحتياجات الزراعات الصيفية وخاصة محصول قصب السكر بعد تلقيه شكاوى من المزارعين اليوم .

> حيث كلف رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة الزراعية ورئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات ووكيل الوزارة بقنا بحل جميع المشاكل التي تواجه المزارعين هناك.

وأكد هلال انه تم التنسيق مع الشركات المنتجة لتلبية كافة إحتياجات المزارعين بقنا ،

> قائلاً: لن نسمح بتجارة السوق السوداء لبيع الاسمدة ، مشيراًأان الفلاح هو عماد الدولة، وقوامها الأساسي، وله حقوق يجب أن يتم تلبيتها بشكل عاجل ورفع العبء عن كاهله، وألا يترك فريسة للمستغلين.