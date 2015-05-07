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حملة جمع الإيجارات المتأخرة تحصل 2 مليون جنيه بطور سيناء

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حملة جمع الإيجارات المتأخرة تحصل 2 مليون جنيه بطور سيناء حملة جمع الإيجارات المتأخرة تحصل 2 مليون جنيه بطور سيناء
قالت سهير عبد العاطى مدير إدارة الإيرادات بمجلس مدينة طور سيناء، إن حملة جمع الإيرادات والإيجارات المتأخرة حصلت مبلغ 2 مليون جنيه، مشيرة إلى أنهم أطلقوا على الحملة "فى حب " للحفاظ على المال العام المستحق للحكومة، بالإضافة لتوعية المواطنين بخطورة عدم سداد الإيجارات المتأخرة للوحدات السكنية والتسهيل على المواطنين تحصيل الإيجارات.

وأشارت "عبد العاطى" إلى أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين للسداد للحملة، موضحة أن هناك مواطنين لم يسددوا إيجارات منذ شهور طويلة، تجاوزت فترة الإنذار والحجز الإدارى وقاموا بالسداد للحملة.

وكان قد نظم مجلس مدينة طور سيناء حملة مكبرة بعد اقتراح من قسم الإيرادات بالمدينة عندما واجه مشكلة إحجام وتأخر المواطنين عن سداد قيمة الإيجارات المتأخرة للوحدات السكنية منذ ثورة 25 يناير بسبب الانفلات الأمنى الذى شهدته تلك الفترة وتأثر دخول المواطنين علاوة على الزحام على خزينة الإيرادات بمجلس المدينة.

وانطلقت الحملة مصحوبة بالإذاعة المحلية والميكرفونات لأحياء المدينة المختلفة لتوعية المواطنين بخطورة عدم سداد الإيجارات المستحقة للدولة التى قد تؤدى للحجز الإدارى وفسخ العقد، وشارك فى الحملة 23 موظفا بمجلس المدينة من مختلف الأسواق بالإضافة لشرطة المرافق.

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مصر 365

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