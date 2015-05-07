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فوز قائمة محمد عرفات بانتخابات جمعية المستثمرين فى مدينة السادات

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فوز قائمة محمد عرفات بانتخابات جمعية المستثمرين فى مدينة السادات فوز قائمة محمد عرفات بانتخابات جمعية المستثمرين فى مدينة السادات
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات إدارة جميعة المستثمرين بمدينة السادات فوز قائمة محمد عرفات، على قائمة المهندس شريف عفيفى.

وتشكل مجلس إدارة جمعية مستثمرى السادات، كالتالى: محمد عرفات راشد رئيس الجمعية، وصبحى إبراهيم أمين الصندوق، والدكتور رضا النحراوى عن الصناعات الكيماوية، وشريف العبد عن صناعات الغزل والنسيج والدكتور على عبد الحميد راجح، عن الصناعات الدوائية، والمهندس بهاء الدين أحمد شلبى عن الصناعات الكهربائية، والمهندس محمود الشحرى والمهندس تميم على الحزوره عن الصناعات المعدنية، وعفيفى حجاج عن الصناعات الغذائية، والدكتور محمود عبد الجواد فرج الله.

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مصر 365