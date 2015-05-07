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محافظ الأقصر يأمر بصرف مكافأة مالية لعاملى نظافة اكتشفا قنبلتين

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محافظ الأقصر يأمر بصرف مكافأة مالية لعاملى نظافة اكتشفا قنبلتين محافظ الأقصر يأمر بصرف مكافأة مالية لعاملى نظافة اكتشفا قنبلتين
أمر محمد بدر، محافظ الأقصر، بمكافأة مالية لعاملى النظافة اللذين اكتشفا القنبلتين أمس أمام فندق "ونتر بلاس"، والبنك الأهلى، حيث تم إبطال مفعول الأولى وانفجار الثانية بدون خسائر فى الأرواح.

وقرر "بدر" صرف مبلغ مالى قدره 1000 جنيه، لكل من طه عطية طه، عامل نظافة بحى جنوب، وسيد فهيم أحمد، عامل نظافة بقطاع الجناين والبساتين بالمحافظة، وذلك لإبلاغهما الجهات الأمنية فور عثورهما على القنبلة الأولى.

كانت الأجهزة الأمنية بالمحافظة بقيادة اللواء حسام المناوى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، قد تلقى بلاغًا من عاملى النظافة، يفيد العثور على جسم غريب أمام فندق "ونتر بلاس" بشارع كورنيش النيل بوسط المدينة.

وعلى الفور انتقل العقيد محمد عمر، مدير إدارة الحماية المدنية بالمحافظة، وخبراء المفرقعات بالمحافظة، وعقب نجاح الخبراء فى إبطال مفعول القنبلة الأولى تم العثور على أخرى على بعد 100 متر من الأولى أمام البنك الأهلى، وأثناء توجه خبراء المفرقعات لإبطال مفعول الثانية انفجرت قبل وصول ضابط الحماية المدنية لها.


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