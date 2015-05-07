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بدء صرف تعويضات للمتضررين من مسار الطريق الدائرى الإقليمى بالمنوفية

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أعلن اللواء أسامة فرج، سكرتير عام المحافظة، عن بدء صرف مقدمة تعويضات عبارة عن 25% من التعويضات للملاك الظاهرين فى مسار الطريق الدائرى الإقليمى (قريتى مجريا وشنشور- مركز أشمون).
>على أن يتواجد مع المواطن المستحق المستندات الآتية:
>1- عقد الملكية
>2- بطاقة الحيازة
>3-خطاب من الجمعية الزراعية بسلامة البيانات الواردة بالحيازة.

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015
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مصر 365