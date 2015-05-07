بدء صرف تعويضات للمتضررين من مسار الطريق الدائرى الإقليمى بالمنوفية

أعلن اللواء أسامة فرج، سكرتير عام المحافظة، عن بدء صرف مقدمة تعويضات عبارة عن 25% من التعويضات للملاك الظاهرين فى مسار الطريق الدائرى الإقليمى (قريتى مجريا وشنشور- مركز أشمون).>على أن يتواجد مع المواطن المستحق المستندات الآتية:>1- عقد الملكية>2- بطاقة الحيازة>3-خطاب من الجمعية الزراعية بسلامة البيانات الواردة بالحيازة.



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