بدء صرف تعويضات للمتضررين من مسار الطريق الدائرى الإقليمى بالمنوفية
أعلن اللواء أسامة فرج، سكرتير عام المحافظة، عن بدء صرف مقدمة تعويضات عبارة عن 25% من التعويضات للملاك الظاهرين فى مسار الطريق الدائرى الإقليمى (قريتى مجريا وشنشور- مركز أشمون).إعلان - Ads إعلان - Ads
>على أن يتواجد مع المواطن المستحق المستندات الآتية:
>1- عقد الملكية
>2- بطاقة الحيازة
>3-خطاب من الجمعية الزراعية بسلامة البيانات الواردة بالحيازة.
>على أن يتواجد مع المواطن المستحق المستندات الآتية:
>1- عقد الملكية
>2- بطاقة الحيازة
>3-خطاب من الجمعية الزراعية بسلامة البيانات الواردة بالحيازة.
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