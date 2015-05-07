مدير أمن البحيرة: استعانة صانعى المتفجرات بالمواطنين وراء ضبطهم

كشف اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة، تفاصيل مقتل أحد الإرهابيين، بعد انفجار داخل منزل يحوى 5 أطنان مواد كيماوية تستخدم فى تصنيع المتفجرات.

وقال إسماعيل، إن البداية كانت حينما تلقى إخطارا من مركز شرطة وادى النطرون من "إ ك ع س" أنه أثناء سيره بسيارته الخاصة وبرفقته "ش ف م م" استوقفهما شخصين وطلبا منهما استقلال السيارة، حيث تلاحظ لها إصابتهما بحروق متفرقة بالجسم، مما دعاهما للشك والريبة فى أمرهما، وبسؤالهما عن سبب إصابتهما قررا فى بادئ الأمر باشتعال سيارتهما وأن الإصابات نتيجة ذلك، وعند سؤالهما برغبتهما فى التوجه للمستشفى لإسعافهما رفضا وقام أحدهما بالهروب وتم التحفظ على الآخر ويدعى "م ح ج م" بكالوريوس تربية رياضية ومقيم السناهرة كفر الدوار.

انتقل ضباط وحدة مباحث المركز وضباط إدارة البحث الجنائى برئاسة العميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث وبإشراف اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث وتبين وجود ذلك الشخص مصاب بحروق متفرقة بالجسم وبسؤاله عن سبب تواجده بمكان ضبطه وكيفية حدوث إصابته أقر بانتمائه لتنظيم الإخوان الإرهابى، وأنه حضر وآخرين خلف المنطقة الصناعية بوادى النطرون طريق دير البراموس ولم يعلل سبباً لذلك.

وبتطوير مناقشته قرر أنه كان وآخرين فى أحد المنازل بمزرعة مملوكة لـ"أ ح ع ح" محام، ومقيم عزبة الصهاريج مركز بدر والكائنة خلف المنطقة الصناعية بوادى النطرون لتصنيع العبوات المتفجرة وانفجرت إحدى القنابل أثناء إعدادها مما نتج عنه تهدم المنزل بالكامل وإصابته.

انتقلت قيادات المديرية وفرع الأمن العام ومساعد مدير المنطقة للأدلة الجنائية وخبراء المفرقعات بالاستعانه بكلاب المفرقعات للمنزل المشار إليه وتبين أن المنزل مبنى على مساحة 100 متر بالطوب الأبيض الحجرى ومهدم بالكامل وبجواره ساتر من البلاستيك الأسود على هيئة عشة وبداخلها بعض المواد والأدوات التى تستخدم فى صناعة القنابل والعبوات المتفجرة، كميات من شكائر سماد النترات ما يزيد عن حوالى 5 أطنان، 160 سرنجة طبية بداخلها مادة ثلجية وبها بعض الأسلاك الكهربائية والتى تستخدم كمفجر للعبوات المتفجرة، وبعض المواسير البلاستيك المستخدمة بالصرف الصحى لتعبئة المواد المتفجرة، خلاطه لخلط المواد الكيمائية، 2 جركن حمض الكبريتيك، بعض الأوانى ذات الحجم الكبير، 2 اسطوانة بوتاجاز، عدد (8) هاتف محمول، 4 شرائح محمول، 5 بطاقات شخصية، كمية من الشمع والشيكرتون.

كما عُثر بين الأنقاض على جثة "ع م ع ع" مدرس لغة فرنسية ومقيم شارع 30 العصافرة المنتزه الإسكندرية وله محل إقامة آخر بندر كفر الدوار المطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 5203 /2014 إدارى مركز كفر الدوار "انضمام لجماعة محظورة" وبها إصابات وتشوهات وحروق يرجح أن يكون بسبب الانفجار كما عُثر على جزء أدامى مبتور عبارة عن إصبع.

وجار تحرير المحضر اللازم، كما انتقل فريق من النيابة العامة برئاسة المستشار سامح حشيش رئيس نيابة وادى النطرون يرافقه المستشار أحمد الأحول رئيس نيابة الدلنجات لمعاينة مسرح الأحداث ومناظرة الجثة.