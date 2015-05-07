شون المنوفية تستقبل 36 ألفًا و600 طن قمح من المزارعين

عقد اللواء أسامة فرج، سكرتير عام محافظة المنوفية، اجتماعًا بأعضاء اللجنة العليا لمتابعة محصول القمح، بحضور وكيل وزارة الزراعة، ووكيل وزارة التموين وممثل عن بنك التنمية والائتمان الزراعى بالمحافظة.

وقدم وكيل وزارة التموين وممثل بنك التنمية تقريرًا حول سير عملية استلام محصول القمح والكميات، التى تم توريدها من المزارعين بالجمعيات الزراعية والشون وشركة المطاحن، موضحًا أن الكمية التى تم توريدها بلغت حتى الآن 36 ألفًا و600 طن من القمح بمعدل 20.5 إردب للفدان، وفقا لحصر المساحات المنزرعة، ولم يتم تحرير أية شكاوى خاصة بعملية التوريد والحصول على ثمن الكمية الموردة.

وأكد "فرج" على ضرورة تقديم كافة التسهيلات الخاصة بعملية التوريد ودراسة العقبات، التى تواجه الفلاح فى هذا الشأن والعمل الجاد على تذليلها، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتأمين الشون.

جدير بالذكر أن وزير الزراعة قد وافق على فتح 10 شون بمحافظة المنوفية، بالتنسيق مع وزير التموين لاستيعاب محصول القمح، الذى يتم توريده.