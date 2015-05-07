مقتل شخصين فى هجوم صاروخى على بنغازى

قال مسعفون إن شخصين قتلا حين سقط صاروخ على مبنى سكنى فى مدينة بنغازى الليبية اليوم الخميس ليرتفع بذلك عدد القتلى بسبب القتال خلال الأسابيع الخمسة الماضية الى 53 شخصا على الاقل.

وتحارب قوات الحكومة الليبية المعترف بها دوليا جماعات اسلامية فى المدينة الواقعة فى شرق البلاد فى اطار صراع أوسع يجرى منذ الاطاحة بمعمر القذافى منذ أربع سنوات.

واستعادت قوات الجيش بعض الاراضى فى بنغازى التى خسرتها العام الماضى لكن مقاتلى مجلس الشورى الاسلامى لا زالوا يسيطرون على العديد من الاحياء ومنطقة الميناء.

وقال مسعف فى مستشفى ان صاروخا سقط اليوم الخميس على مبنى سكنى مما أدى الى مقتل شخصين واصابة نحو اربعة. وقتل نحو 17 مدنيا وجرح 90 آخرون فى قصف مدفعى وصاروخى منذ أول ابريل.