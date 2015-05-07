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وفاة مصور صحفى عراقى برصاص قناص من داعش شرق الفلوجة بالأنبار

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وفاة مصور صحفى عراقى برصاص قناص من داعش شرق الفلوجة بالأنبار وفاة مصور صحفى عراقى برصاص قناص من داعش شرق الفلوجة بالأنبار
توفى المصور الصحفى العراقى ماجد الربيعى الذى يعمل فى احدى الفضائيات العراقية، متأثرا بجروح أصيب بها قبل أيام خلال العملية العسكرية شرق الفلوجة بمحافظة الأنبار غربى العراق.

وذكر المرصد العراقى للحريات الصحفية اليوم الخميس أن ماجد الربيعى الذى يعمل مصورا لحساب قناة "المسار" الفضائية منذ عام 2007 وعدد من وسائل الإعلام المحلية أصيب بسلاح قناص من تنظيم (داعش) الإرهابى فى معارك مدينة الكرمة شرق الفلوجة لدى مرافقته القوات الأمنية التى تعمل منذ أسابيع على تحرير المدينة التى تقع تحت سيطرة التنظيم، ونقل إلى مستشفى فى بغداد، وظل تحت المراقبة والرعاية الطبية إلى أن فارق الحياة أمس الأربعاء.

والصحفى القتيل متزوج ويعول أسرته التى تقطن جانب الرصافة من العاصمة العراقية، وكان قد توجه يوم 9 أبريل الماضى إلى مدينة الكرمة للتغطية الصحفية لعملية "فجر الكرمة" شرق الفلوجة بالأنبار، وأصابته رصاصة من سلاح قناص من داعش فى الركبة وأخرى فى خصره.

وأعرب المرصد العراقى للحريات الصحفية عن قلق بالغ جراء استمرار قتل الصحفيين العراقيين سواء الذين يعملون ويعيشون فى مناطق تحت سيطرة تنظيم (داعش)، أو الذين يرافقون القوات العراقية فى معاركها ضد التنظيم.

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مصر 365