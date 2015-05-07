كيرى ينقل للرئيس اليمنى تعازى أوباما فى شهداء مجزرة "التواهى"

استقبل الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى وزير الخارجية الأمريكية جون كيرى فى مقر إقامته المؤقت بالرياض .. حيث نقل كيرى لهادى تعازى الرئيس الأمريكى باراك أوباما لشهداء المجزرة التواهى .

وأكد كيرى حرص الولايات المتحدة الامريكية على تطوير التعاون الثنائى بين البلدين الصديقين اليمن والولايات المتحدة وتطوير الشراكة بينهما ودعمها لتنفيذ المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطنى الشامل.

ومن جانبه أكد الرئيس اليمني، على المرجعيات التى اتفق عليها جميع اليمنيين بمختلف توجهاتهم السياسية والتى تعد الأساس لمجمل العملية السياسية والمتمثلة فى الشرعية الدستورية والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطنى الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة وبالأخص القرار الدولى رقم ٢٢١٦.

وتطرق اللقاء إلى استعراض التطورات المتعلقة بالتحضيرات لمؤتمر الرياض الهادف إلى استكمال كافة الاستحقاقات السياسية للمرحلة الانتقالية، كما تم تبادل الآراء إزاء العديد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وأدان هادى ما قامت به المليشيات الحوثية والقوات الموالية لصالح يوم أمس الأربعاء من مجزرة بحق المدنيين فى التواهي.. مشيدا بالمقاومة التى يسطرها أبناء محافظة عدن وعموم الشعب اليمنى فى مختلف المحافظات لمواجهة المليشيات الانقلابية.

وخلال اللقاء أكد وزير الخارجية الأمريكى للرئيس اليمنى دعم الحكومة الأمريكية للشرعية الدستورية فى اليمن ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادى والحفاظ على وحدة وأمن واستقرار اليمن واستكمال العملية السياسية الانتقالية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

كما أكد كيرى دعم ومساندة الإدراة الأمريكية لقوة التحالف بقيادة السعودية التى تعمل على دعم الشرعية فى اليمن..وقال :"نحن على تنسيق كامل مع حلفاءنا فى المنطقة وفى المقدمة السعودية، ولن نسمح لتلك المليشيا بتهديد الأمن والسلم الدوليين".

>