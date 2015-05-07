البنتاجون: تدريب عناصر المعارضة السورية يبدأ الاسبوع المقبل

أعلن مسئولون بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن عملية تدريب عناصر المعارضة المعتدلة السورية بهدف التصدى لتنظيم داعش ستبدأ الاسبوع المقبل.

وأضاف المسئولون الأمريكيون أن طليعة المقاتلين البالغ قوامهم 400 وصلوا إلى تركيا والأردن من بين 3000 أبدوا رغبتهم فى الانضمام إلى برنامج التدريب.

ومن المقرر أن يعود المقاتلون المتدربون إلى القرى والبلدات السورية ليتولوا مهام الدفاع عن الشعب السورى ضد التنظيم الارهابي.. غير أن بعض المسئولين الامريكيين أعربوا عن قلقهم إزاء إمكانية استخدام هؤلاء المقاتلين اسلحتهم لمواجهة النظام السورى وهو ليس هدف برنامج التدريب.

وتعتزم الولايات المتحدة توفير أسلحة خفيفة وشاحنات وأجهزة رادار للمتدربين السوريين لاستخدامها فى عملية الاتصالات فيما بينهم.

ومن ناحية أخرى، أكد رئيس الائتلاف الوطنى السورى المعارض خالد خوجة الحاجة لضم مزيد من عناصر الجيش السورى الحر لبرنامج التدريب وبصورة أسرع .. ووصف فى حديث مع محطة سى ان ان الاخبارية الامريكية فى ختام جولة له فى نيويورك وواشنطن الدعم الامريكى بالضعيف والبطيئ.

وقال إنه طلب الحصول على أسلحة متقدمة خاصة أسلحة مضادة للطائرات ومساندة من واشنطن لاقامة مناطق عازلة غير أنه سيغادر واشنطن خالى الوفاض على حد تعبيره.

وأضاف أن ما تحتاجه المعارضة السورية هو الحصول على معدات عسكرية خاصة بها للدفاع عن المناطق المحررة محذرا من أنه فى حالة الفشل فى الحصول على تلك الأسلحة لن تستطيع المعارضة الدفاع عن الشعب السورى ضد البراميل المتفجرة التى يلقيها النظام السورى.