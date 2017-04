خطوات مكياح أوليفيا وايلد في حفل "ميت غالا"

حضرت السفيرة العالمية للعلامة التجارية ريفلون، أوليفيا وايلد، حفل "ميت غالا" (Met Gala) 2015 في مدينة نيويورك. وبوحي من عرض أزياء "ميت" (Met) الجديدة بعنوان "الصين: من خلال المرآة" (China: Through the Look Glass)، ابتكرت فنانة المكياج ميلاني إينغليسيس إطلالة جريئة لعيني أوليفيا تتوازن مع شفاه بلون حيادي للتشديد على الفكرة الرئيسية، وليكتمل معها فستانها المميز والمرصع بالجواهر من برادا وقفازاتها السوداء.

"تميز فستان أوليفيا بإحساس آسيوي من الخمسينات. اعتقدنا أن تحديد غرافيكي قوي للعينين هو الأكسسوار المثالي لهذا الفستان المذهل ولإظهار المزايا الرائعة التي تتمتع بها أوليفيا."

استخدمت إنغليسيس المستحضرات التالية لإطلالة أوليفيا على السجادة الحمراء:

الوجه:

تم تحضير البشرة مع المستحضر PhotoReady Airbrush Effect Makeup من ريفلون لتوفير لمسة أخيرة خالية من العيوب للبشرة.

لابتكار لون زهري ناعم للخدود، وضعت إنغليسيس بودرة Powder Blush in Racy Rose من ريفلون على أعلى وجنتي أوليفيا لإضفاء نعومة كاملة على الوجه.

العينان:

لعيون جريئة المظهر، بدأت إنغليسيس مع محدد العيون PhotoReady Kajal in Matte Coal من ريفلون لابتكار خط غرافيكي، وباستخدام قلم لرسم الشكل المثالي.

بعد الانتهاء من رسم الشكل، تم استخدام محدد العيون السائل ColorStay Liquid Liner in Blackest Black من ريفلون فوق الخطوط لإضفاء نسيج وترك لمسة أخيرة لامعة قليلاً ولإعداد المكياج.

لابتكار عمق للإطلالة، تم مزج ظلال العيون ColorStay 16 Hour Eye Shadow Quad in Addictive من ريفلون على الجفون، بدءاً باللونين العلويين في منطقة التجاعيد ثم الرمادي الأغمق نزولاً عبر أسفل الرموش لإعطاء بُعدٍ.

• في الأخير، تم بواسطة فرشاة وضع طبقتين من ماسكارا Bold Lacquer Mascara in Black من ريفلون على الرموش العلوية والسفلية.

الشفاه:

تم برقة تحديد الشفاه مع محدد الشفاه ColorStay Lip Liner in Natural من ريفلون ثم طُلِيت بأحمر الشفاه Ultra HD Lipstick in HD Camilla من ريفلون