مكياج قوي على طريقة الكويتية سندس القطان

تعشق خبيرة التجميل الكويتية سندس القطان المكياج القوي والألوان المبهرة. وهي تملك حسّاً مميزاً في تنسيق تلك الألوان والخروج بإطلالات لافتة ومبهرة تنال إعجاب أكثر من مليون شخص على إنستغرام؛ هو عدد المتابعين لها على حسابها الشخصي.

سندس تعشق المكياج. وكخبيرة في هذا المجال تعمل بشكل دائم على عرض المستحضرات التي تستخدمها بهدف الإجابة على تساؤلات المتابعات لها .

قد يكون المكياج القوي حساساً نوعاً ما من حيث التطبيق ويتطلب دقة، لكنك ستحصلين على إطلالة مميزة إذا اخترت الألوان المناسبة .

"سيدتي نت" اختار لك مجموعة من إطلالة الخبيرة سندس بالمكياج القوي، فما هو رأيك؟

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