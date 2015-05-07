أخبار عاجلة

8 الصبح - أ/محسن عادل يرد على .. مع زيادة الأسعار والغلاء هل الدعم التى تقدمه الدولة كافي؟؟" -
8 الصبح - أ/محسن عادل يوضح ميزانية برنامج "تكافل وكرامة" فى الموازنة العامة الجديدة -
برشلونة يخشى مفاجآت إشبيلية -
8 الصبح - أ/محسن عادل يتحدث عن بنود الخدمة الإجتماعية التى من المفترض زيادة الإنفاق عليها -
مقتل أربعة أشخاص في انفجار بمدينة لاهور الباكستانية -
أعضاء "زراعة البرلمان" يزورون مصنع سكر أرمنت بالأقصر -
8 الصبح - تقرير يوضح الإنفاق على برامج الحماية الإجتماعية بمشروع الموازنة الجديدة -
مساء الأنوار - حلقة الثلاثاء 4 إبريل 2017 -
مجدي عبد الغفار يصل تونس للمشاركة بمؤتمر وزراء الداخلية العرب -
8 الصبح - بالأمس فقد الوسط الفني الناقد الفني سمير فريد عن عمر يناهز 73 عاماً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

مكياج قوي على طريقة الكويتية سندس القطان

Google+ Print
مكياج قوي على طريقة الكويتية سندس القطان مكياج قوي على طريقة الكويتية سندس القطان

الخميس 07-05-2015 17:57

تعشق خبيرة التجميل الكويتية  سندس القطان المكياج القوي والألوان المبهرة. وهي تملك حسّاً مميزاً في تنسيق تلك الألوان والخروج بإطلالات لافتة ومبهرة تنال إعجاب أكثر من مليون شخص على إنستغرام؛ هو عدد المتابعين لها على حسابها الشخصي.

سندس تعشق المكياج. وكخبيرة في هذا المجال تعمل بشكل دائم على عرض المستحضرات التي تستخدمها بهدف الإجابة على تساؤلات  المتابعات لها .

 

 

قد يكون المكياج القوي حساساً نوعاً ما من حيث التطبيق ويتطلب دقة، لكنك ستحصلين على إطلالة مميزة إذا اخترت الألوان المناسبة .

"سيدتي نت" اختار لك مجموعة من إطلالة الخبيرة سندس بالمكياج القوي، فما هو رأيك؟

 

تابعي أيضاً:

اكتشفي المكياج المناسب لقبّعات الصيف

100 سنة من الجمال في شخص واحد The Age Of Adaline 

الكحل الدراماتيكي خدعة جديدة لتكبير العين، اكتشفيها!

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي