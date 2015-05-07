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المحكمة العسكرية تقضي بالسجن المؤبد لـ 15 إخواني بالسويس بتهمة اثارة الشغب

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المحكمة العسكرية تقضي بالسجن المؤبد لـ 15 إخواني بالسويس بتهمة اثارة الشغب المحكمة العسكرية تقضي بالسجن المؤبد لـ 15 إخواني بالسويس بتهمة اثارة الشغب

أرشيفية

قضت المحكمة العسكرية فى السويس بالسجن المؤبد 25 سنة على 15 متهماً من أعضاء الجماعة الارهابية ، فى السويس ومعاقبة 2 أخرين حدثين بالسجن 10 اعوام.

كانت النيابة العامة فى السويس بإشراف المستشار ” أحمد عبد الحليم ”  قد باشرت التحقيق فى القضية التى تعود أحداثها بشارعي الجيش والمدينة المنورة، عصر الجمعة 13 ديمسبر 2013، وأستمرت أكثر من 3 ساعات، دارت خلالها إشتباكات عنيفة بين الإخوان من جانب والأهالي والشرطة من جانب أخر، ولقي خلالها شخصين من الأهالي مصرعهما برصاص الاخوان .

وعقب ذلك أحيلت القضية التى تضم 17 متهماً للنيابة العسكرية، بينهم 13 متهماً مقبوض عليهم، و4 أخرين هاربين، ووجهت لهم النيابة العسكرية تهم القتل أثنين من المواطنين، والشروع في قتل أخرين والإنضمام لجماعة إرهابية، وإرتكاب أعمال عنف وتخريب بالمنشات العامة والخاصة وإتلاف سيارتين شرطة ، و أعيد قيد القضية برقم 9 جنايات عسكرية لسنة 2013 .

وقضت المحكمة بمعاقبة 15 متهما بالسجن المؤبد 25 سنة، من بينهم 4 متهمين هاربين، ومعاقبة 2 اخرين حدثين بمعاقبتهما  بالسجن 10 سنوات .

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