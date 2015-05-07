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بالفيديو: كيم كاردشيان تتعرّض لهجوم أثناء توقيع كتابها

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الخميس 07-05-2015 14:41

تعرّضت نجمة تلفزيون الواقع Kim Kardashian لهجوم عنيف من قبل عدد من منتقديها، خلال حفل توقيع كتابها الجديد Selfish.

وكانت النجمة تحتفل بتوقيع كتابها عن صور "السيلفي" في مكتبة Barnes & Noble في نيويورك بشكل طبيعي، قبل أن تفاجأ بهجوم عدد من منتقدي ملابسها الفرو، أمام محبّي كتابها.

وتظاهر عدد من المعجبين أنّهم حضروا لتوقيع نسختهم من الكتاب، وما إن وصلوا إليها حتى بدأوا بالهتاف ضدّها، بتهمة ارتدائها الفرو.

وقال أحد الأشخاص للنجمة البالغة من العمر 34 عاماً: "أريد فقط أن أقول أنك أكثر إنسانة مقزّزة على كوكب الأرض، عار عليك أن تدعمي صناعة ملابس الفرو... عار عليك أن تجعلي ابنتك ترتدي ملابس من الفرو".

وقال آخر: "هل تستطيعين تعويض الحيوانات التي تمّ تعذيبها"؟ لكنه كان أكثر دهاء، إذ أنّه لم يهتف ضدّها إلا بعد أن وقّع نسخته من كتابها!

وعلى الفور، عمل رجال الأمن على إبعاد هذه المجموعة عن Kim فغادرو المكان وهم يصفون النجمة ب"القاتلة".

يذكر أنّها ليست المرّة الأولى التي تتعرّض فيها Kim Kardashian للهجوم للسبب نفسه، ففي مارس 2012 رمت شابة الدقيق على شعرها، لكن على الفور اعتقلها أمن الفندق.

 

 

5 نصائح من كيم كردشيان لاستعمال وسائل التواصل الاجتماعي

 

 

 

 

 

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