النبهان وهيا عبدالسلام وفؤاد علي والفضالة نجوم مسلسلات الوطن في رمضان

الكويت : سيدتي نت

تحت شعار "تدلل" يقدم تلفزيون الوطن لمشاهديه ، وجبة رمضانية عامرة بالمسلسلات والبرامج المنوعة والترفيهية والبرامج الدينية لكبار الدعاة في الكويت تلبي رغبات الأسرة الكويتية بكل فئاتها خلال الشهر الفضيل، حيث كشف تلفزيون الوطن عن برامجه من خلال حفل ضخم حضره مدير عام المحطة جابر العصفور بينما قدمته الإعلامية ايمان نجم. وتتضمن خارطة برامج رمضان ما يلي : " حرب القلوب" من تأليف إيمان سلطان، وإخراج نهلة الفهد ، وبطولة خالد أمين، إلهام الفضالة، يعقوب عبدالله ، بثينة الرئيسي ، هنادي الكندري، محمد جابر، فهد البناي، لطيفة المجرن ، شهاب حاجية وغدير زايد.

أما مسلسل " النور" من تأليف حمد بدر ، وإخراج جمعان الرويعي ، وبطولة عبدالعزيز جاسم، هيا عبدالسلام ، باسم عبدالأمير ، نور ، حمد العماني، حلا ، صابرين بورشيد ونواف النجم.

ومسلسل " في عينيها أغنية" من تأليف الكاتب الإماراتي محمد حسن أحمد، وإخراج وبطولة هيا عبد السلام ، جاسم النبهان ، فؤاد علي ، فخرية خميس ، شيماء علي ، فرح الصفار ، محمد صفر ، فهد باسم ، ليلى عبدالله وسمهان توفيق.

والمسلسل الكوميدي " يوميات بورعد 2" من تأليف الكاتب محمد الكندري ، وإخراج د. مشعل المانع، وبطولة مبارك المانع، سلطان الفرج ، نورة العميري ، جاسم خريبط ، عبدالعزيز النصار وناصر الدوب.

وعلى صعيد البرامج يلتقي جمهور الوطن مع "طارق شو 2 " برنامج مسابقات تفاعلي مع الجمهور يدور قالبه الفني في ثلاث فقرات متصلة ، الأولى "الكراج" مع الفنان حمد أشكاني ، والثانية "الصالة" يقدمها الفنان الكوميدي طارق العلي، وأخيراً "المطبخ" مع الفنانة الشابة ليلى عبدالله . تدور أحداث البرنامج في إطار كوميدي حول ثلاثة أخوة في بيت واحد ، كل منهم لديه شخصية مستقلة في طريقة طرح الأسئلة والألغاز على الجمهور ، ويرصد العديد من الجوائز القيمة وهو من تقديم : طارق العلي وحمد آشكناني وليلى عبدالله بالإضافة إلى البرامج المعتادة مثل "تو الليل" ، و"من قال طبخة 2 ؟!" و"بوقتادة وبونبيل" ، مع برامج دينية وثقافية مثل"بصمة خير" و " قرار" و" وقفات" و "قادة المنابر" .