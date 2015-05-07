السلطانة ناهد تعود إلى زوجها بعد انفصالها عنه 4 أشهر

عمان- سميرة حسنين

بعد انفصالها عن زوجها رجل الأعمال التركي ليفانت ويزير أوغلو لأربعة أشهر عادت الممثلة التركية نور فتاح أوغلو إليه، وقررت مواصلة علاقتهما الزوجية بعد تراجعها عن قرار الطلاق في المحكمة التي لم تكن قد أصدرت أوراق الطلاق رسمياً بشكل نهائي، مما أعطى للثنائي نور وليفانت فرصة مراجعة نفسيهما وقررا إعطاء زواجهما فرصة ثانية.

وشوهدت نور فتاح أوغلو قبل أيام في المنزل الزوجي البحري المميز بإطلالته الساحرة على مضيق البوسفور في منطقة روملي، وسيارتها الجيب البيضاء واقفة أمامه وبداخلها سائق خاص بها قام بإيصالها إلى النادي الرياضي الذي تنتظم بممارسة الرياضة فيه.

وقد توقعت العديد من الصحف التركية عودتها إلى زوجها وتساءلت مراراً " هل تعود نور إلى زوجها وتتراجع عن الطلاق ،وتستأنف حياتها في عش الزوجية البحري الدافىء"؟ وما شجع الصحافة التركية على توقع عودتها لزوجها قبل أسابيع طويلة ،هو تصوير الباباراتزي لها في مناسبات عديدة وهي ماضية في ارتداء خاتم زفافها وعدم تخليها عنه أبداً بعد إعلانها قرارها بالإنفصال عن زوجها. فكشف خاتم الزواج أن احتمال عودتها إلى زوجها ليفانت قائم حتى إشعار آخر، وهذا ما تم أخيراً في الأيام الأولى من شهر مايو (أيار) الجاري.