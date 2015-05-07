MBC تستغني عن مقدمة برنامج Arab Idol أنابيلا هلال

تردّدت معلومات عن أنّه تمّ الاستغناء عن مقدّمة برنامج Arab Idol أنابيلا هلال، التي قدّمته لثلاثة مواسم متتالية، وقد تردّد أنّ أنابيلا أبلغت رسمياً بالقرار، وأنه انطلقت عملية اختيار المقدّمة البديلة للبرنامج في موسمه الرابع.

أنابيلا التي لم تعلن الخبر بعد، لا تزال تعرّف عن نفسها عبر حسابها الخاص على موقع "تويتر" بأنها مقدّمة Arab Idol، وهو ما يعكس إحباطها من القرار المفاجىء.

أمّا التخلّي عن أنابيلا التي ارتبط اسمها بالبرنامج وكانت النجمة المدلّلة في المحطة، فقد تردّد أنّ إحدى أسبابه الانتقادات التي وصلت من قبل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين رأوا أنّ مكان أنابيلا ليس في Arab Idol، ويقال إن عمليات التجميل التي أجرتها المقدّمة كانت إحدى أسباب الاستغناء عنها لأنّها أفقدتها عفويتها التي كانت سبباً في نجاحها أمام الكاميرا.

وقد تردد أيضاً أنه تمّ الاستغناء عن الممثل محمد كريم الذي كان يقدّم برنامج The Voice كما استغنت عن زميلته في البرنامج نادين ويلسون نجيم.

ويبقى أنه مقابل تجديد طاقم مذيعي المجموعة، يبدو أنّ أسهم مقدمة برنامج The Voice في موسمه الثاني إيميه صيّاح مرتفعة، بسبب إطلالتها البسيطة والعفوية حيث أنّ ثمّة شبه إجماع عليها من قبل مشاهدي البرنامج.

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