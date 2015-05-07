أخبار عاجلة

8 الصبح - أ/محسن عادل يرد على .. مع زيادة الأسعار والغلاء هل الدعم التى تقدمه الدولة كافي؟؟" -
8 الصبح - أ/محسن عادل يوضح ميزانية برنامج "تكافل وكرامة" فى الموازنة العامة الجديدة -
برشلونة يخشى مفاجآت إشبيلية -
8 الصبح - أ/محسن عادل يتحدث عن بنود الخدمة الإجتماعية التى من المفترض زيادة الإنفاق عليها -
مقتل أربعة أشخاص في انفجار بمدينة لاهور الباكستانية -
أعضاء "زراعة البرلمان" يزورون مصنع سكر أرمنت بالأقصر -
8 الصبح - تقرير يوضح الإنفاق على برامج الحماية الإجتماعية بمشروع الموازنة الجديدة -
مساء الأنوار - حلقة الثلاثاء 4 إبريل 2017 -
مجدي عبد الغفار يصل تونس للمشاركة بمؤتمر وزراء الداخلية العرب -
8 الصبح - بالأمس فقد الوسط الفني الناقد الفني سمير فريد عن عمر يناهز 73 عاماً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

إنعقاد المؤتمر الثلاثين لأمراض النساء والتوليد بجامعة الإسكندرية

Google+ Print
إنعقاد المؤتمر الثلاثين لأمراض النساء والتوليد بجامعة الإسكندرية إنعقاد المؤتمر الثلاثين لأمراض النساء والتوليد بجامعة الإسكندرية

7 مايو 2015 | 4:53 مساءً

أرشيفية

 

بدأت اليوم  أعمال المؤتمر الثلاثين لقسم أمراض النساء والتوليد بجامعة الإسكندرية ، برعاية الدكتور”  رشدى زهران ” المكلف بتسيير أعمال جامعة الإسكندرية ، والدكتور ” إبراهيم مخلص ” عميد كلية الطب، وناقش المؤتمر أبحاثاً حول في مجال العقم والإخصاب المجهرى والحمل الحرج والكشف المبكر عن السرطان ، والكشف المبكر عن العيوب الخلقية بالموجات فوق الصوتية المتقدمة ، وأحدث التقنيات اللازمة للحفاظ على صحة الأم والجنين ، كما سيتم مناقشة غداً أهم التطورات الخاصة بتقليل مخاطر الولادة ، ونشر الوعي بأهمية الولادة الطبيعية بالتعاون مع المركز الإقليمي لصحة المرأة.
> أكد الدكتور ” حسن المغربي ” رئيس المؤتمر، أنه شارك فى المؤتمر 1300 متخصص في أمراض النساء والتوليد من الأساتذة والاستشاريين وشباب الأطباء من والدول العربية وخبراء من بلجيكا واليونان والسويد والولايات المتحدة .

2015-05-07

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم»

الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم»

فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة

فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة

«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية

«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية