إنعقاد المؤتمر الثلاثين لأمراض النساء والتوليد بجامعة الإسكندرية

بدأت اليوم أعمال المؤتمر الثلاثين لقسم أمراض النساء والتوليد بجامعة الإسكندرية ، برعاية الدكتور” رشدى زهران ” المكلف بتسيير أعمال جامعة الإسكندرية ، والدكتور ” إبراهيم مخلص ” عميد كلية الطب، وناقش المؤتمر أبحاثاً حول في مجال العقم والإخصاب المجهرى والحمل الحرج والكشف المبكر عن السرطان ، والكشف المبكر عن العيوب الخلقية بالموجات فوق الصوتية المتقدمة ، وأحدث التقنيات اللازمة للحفاظ على صحة الأم والجنين ، كما سيتم مناقشة غداً أهم التطورات الخاصة بتقليل مخاطر الولادة ، ونشر الوعي بأهمية الولادة الطبيعية بالتعاون مع المركز الإقليمي لصحة المرأة.

> أكد الدكتور ” حسن المغربي ” رئيس المؤتمر، أنه شارك فى المؤتمر 1300 متخصص في أمراض النساء والتوليد من الأساتذة والاستشاريين وشباب الأطباء من مصر والدول العربية وخبراء من بلجيكا واليونان والسويد والولايات المتحدة .