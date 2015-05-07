وفاة مصور صحفي عراقي برصاص قناص «داعشي»

توفي المصور الصحفي العراقي ماجد الربيعي الذي يعمل في إحدي الفضائيات العراقية، متأثرا بجروح أصيب بها قبل أيام خلال العملية العسكرية شرق الفلوجة بمحافظة الأنبار غربي العراق.

يذكر أن ماجد الربيعي، يعمل مصورا لحساب قناة “المسار” الفضائية منذ عام 2007 وعدد من وسائل الإعلام المحلية أصيب بسلاح قناص من تنظيم (داعش) الإرهابي في معارك مدينة الكرمة شرق الفلوجة لدي مرافقته القوات الأمنية التي تعمل منذ أسابيع على تحرير المدينة التي تقع تحت سيطرة التنظيم، ونقل إلى مستشفى في بغداد، وظل تحت المراقبة والرعاية الطبية إلى أن فارق الحياة أمس الأربعاء.

والصحفي القتيل متزوج ويعول أسرته التي تقطن جانب الرصافة من العاصمة العراقية، وكان قد توجه يوم 9 أبريل الماضي إلى مدينة الكرمة للتغطية الصحفية لعملية “فجر الكرمة” شرق الفلوجة بالأنبار، وأصابته رصاصة من سلاح قناص من داعش في الركبة وأخرى في خصره.

وأعرب المرصد العراقي للحريات الصحفية عن قلق بالغ جراء استمرار قتل الصحفيين العراقيين سواء الذين يعملون ويعيشون في مناطق تحت سيطرة تنظيم (داعش)، أو الذين يرافقون القوات العراقية في معاركها ضد التنظيم.