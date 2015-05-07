الزمالك يراقب ظهير المصري

وضع الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي فيريرا ظهير المصري البورسعيدي الأيسر محمد عادل جمعة تحت المراقبة تحسبا لإمكانية ضمه خلال الفترة المقبلة.

ويسعى الزمالك لسد العجز في الناحية اليسرى في ظل رحيل محمد عبد الشافي المحتمل عقب نهاية إعارته.

ويلعب محمد عادل جمعة ظهير المصري في المنتخب الأوليمبي الذي يقوده حسام البدري كما حاز اللاعب على إعجاب الجهاز الفني للزمالك بشكل مبدئي.

وكان الجهاز الفني قد تم عرض عليه أكثر من اسم خلال الفترة الماضية من أجل متابعتهم.

وكان أخر هذه الأسماء التي ارتبط الزمالك بها هو شريف علاء ظهير المقاولون العرب.

جدير بالذكر أن الزمالك سبق وأن تعاقد مع عمر سعد الظهير الأيسر لفريق حرس الحدود بداية من الموسم المقبل.