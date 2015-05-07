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الشيخ راشد بن حمد الشرقي: تحقيق الوعي البيئي صعب ولكنه ليس مستحيلاً

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الشيخ راشد بن حمد الشرقي: تحقيق الوعي البيئي صعب ولكنه ليس مستحيلاً الشيخ راشد بن حمد الشرقي: تحقيق الوعي البيئي صعب ولكنه ليس مستحيلاً

كشف الشيخ راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، أن الهيئة بصدد إصدار عدد من الكتب التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي البيئي لدى أبناء المجتمع، مشيراً إلى أن تحقيق هذا الوعي صعب، ولكنه في الوقت نفسه ليس مستحيلاً، حيث يمكن تحقيق الوعي البيئي لدى الفرد إذا ما توافرت له سبل المعرفة الصحيحة التي يستقيها من مختلف الوسائل التربوية والتوعوية والإعلامية، التي تحيط به في المجتمع، موضحاً أن الهيئة ستنظم أيضاً عدداً من الفعاليات التي تهدف إلى تثقيف المجتمع حول القضايا البيئية الملحة، وكيفية المحافظة على موارد البيئة وصيانة خيراتها، يقول: «إننا في هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام نسهم في إصدار عدد من الكتب والمجلات التي تحتفي بالتنوع الحيوي الذي تذخر به الإمارة، وترفع من سوية الوعي في أهمية البيئة بين طلبة المدارس وأبناء الإمارة والعاملين فيها، إضافةً إلى تخصيص فعاليات معينة في هذا الاتجاه».

يذكر أن راشد بن حمد الشرقي يشارك في مشروع #وجوه_مضيئة الذي أطلقته البيان عبر موقعها الالكتروني في السادس من إبريل الماضي، تحشد فيه 35 شخصية اماراتية مؤثرة لتبث رسائلها عبر الانستغرام والفيس بوك وتويتر، لكي تحرض الناس على أن تنتهج الحفاظ على البيئة في حياتها اليومية، وتطمح إلى أن تكون أمثلة يحتذى بها. وبوسع القراء المشاركة عبر الوسم الخاص بالمشروع #وجوه_مضيئة حتى العاشر من مايو.

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