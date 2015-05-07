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توصيل الغاز الطبيعي لبعض المناطق في شبين الكوم بالمنوفية

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توصيل الغاز الطبيعي لبعض المناطق في شبين الكوم بالمنوفية توصيل الغاز الطبيعي لبعض المناطق في شبين الكوم بالمنوفية

عقد اللواء أسامة فرج السكرتير العام لمحافظة المنوفية، اجتماعاً حضره ممثل شركة الغاز بالمحافظة، وممثلي كافة المرافق الأخرى، وذلك للتنسيق فيما بينهم، لبدء توصيل الغاز من نهاية شارع الجلاء البحري إلى شارع عاطف السادات، وذلك ابتداء من يوم الأحد القادم، وسيتم تباعاً توصيل الخدمة لكافة المناطق المحرومة داخل شبين الكوم.

 أشار فرج إلى أن المحافظة تضاعف جهودها للارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحديد أولويات تنفيذ تلك الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحديد أولويات تنفيذ تلك الخدمات وفقا لحاجات المواطن المنوفي .

و أكد الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، على دراسة أولويات الطلبات الملحة بالنسبة للمواطنين، والبدء الفوري في تلبيتها إضافة إلى ما يقوم به محافظ المنوفية بجولات ميدانية متكررة، لبحث مشاكل المواطنين على الطبيعة والارتقاء بكافة الخدمات على مستوى المحافظة.

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