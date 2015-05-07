وزير الخارجية السعودى: المملكة ستواصل دعمها للجهود الإنسانية فى اليمن

قال عادل الجبير وزير الخارجية السعودى، إن السعودية ستواصل دعمها للجهود الإنسانية فى اليمن رغم الصعوبات على الأرض، مضيفا أنه تم البحث عن إعلان هدنة إنسانية فى اليمن لمدة 5 أيام.

ورحب الجبير خلال المؤتمر الصحفى مع نظيرة الأمريكى جون كيرى، بجهود الأمم المتحدة لجمع الأطراف اليمنية، وأن هناك ضرورة لعملية سياسية فى اليمن لحل الأزمة.

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