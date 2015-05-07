أخبار عاجلة

8 الصبح - أ/محسن عادل يرد على .. مع زيادة الأسعار والغلاء هل الدعم التى تقدمه الدولة كافي؟؟" -
8 الصبح - أ/محسن عادل يوضح ميزانية برنامج "تكافل وكرامة" فى الموازنة العامة الجديدة -
برشلونة يخشى مفاجآت إشبيلية -
8 الصبح - أ/محسن عادل يتحدث عن بنود الخدمة الإجتماعية التى من المفترض زيادة الإنفاق عليها -
مقتل أربعة أشخاص في انفجار بمدينة لاهور الباكستانية -
أعضاء "زراعة البرلمان" يزورون مصنع سكر أرمنت بالأقصر -
8 الصبح - تقرير يوضح الإنفاق على برامج الحماية الإجتماعية بمشروع الموازنة الجديدة -
مساء الأنوار - حلقة الثلاثاء 4 إبريل 2017 -
مجدي عبد الغفار يصل تونس للمشاركة بمؤتمر وزراء الداخلية العرب -
8 الصبح - بالأمس فقد الوسط الفني الناقد الفني سمير فريد عن عمر يناهز 73 عاماً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

لو عاوز تزرع قرنية أو عدسات.. الثيمتوليزر أفضل التقنيات لجراحات العيون

Google+ Print
لو عاوز تزرع قرنية أو عدسات.. الثيمتوليزر أفضل التقنيات لجراحات العيون لو عاوز تزرع قرنية أو عدسات.. الثيمتوليزر أفضل التقنيات لجراحات العيون
الثيمتوليزر تقنية جديدة تستخدم فى مجال جراحات العيون فى العديد من العمليات وأهمها زراعة القرنية والعدسات والمياه البيضاء وغيرها.

الثيمتوليزر


>قال الدكتور أسامة النحراوى، أستاذ قسم جراحة العيون بجامعة قناة السويس، ورئيس الجمعية المصرية لجراحات العيون بالفيمتو ليزر، يعتبر استخدام تقنية الثيمتوليزر أحدث المستجدات الطبية فى المجال الطبى الخاص بجراحات العيون.

ويستكمل د. النحرواى قائلاً: "الثيمتوليزر عبارة عن ضوء أو نبضات صغيرة جدًا تقاس بوحدة الفيمتوليزر التى اكتشفها د. زويل، حيث يتم تسليطها على عدسات العين بطبقات العين المختلفة وتتيح فرص إجراء جراحات متعددة بالعين بكفاءة عالية".

استخدمات الثيمتوليزر بجراحات العيون


>وأشار د. النحرواى قائلا: استطاعت تقنية الثيمتوليزر إحداث نتائج عالية للعمليات التى تمت بها، كما أن هناك استخدامات طبية عديدة لتقنية الثيمتوليزر فى مجال جراحات العيون وأهمها:
>1) جراحات المياه البيضاء وزراعة العدسات.
>2) تصحيح الإبصار والاستغناء عن النظارة الطبية.
>3) زراعة القرنية.

وأضاف النحرواى قائلا: "تم استخدام تقنية الثيمتوليزر بمصر والشرق الأوسط منذ أربع سنوات، كما أن هناك مراكز طبية متخصصة لإجراء جراحات العيون بهذه التقنية".
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365