لو عاوز تزرع قرنية أو عدسات.. الثيمتوليزر أفضل التقنيات لجراحات العيون

الثيمتوليزر

الثيمتوليزر تقنية جديدة تستخدم فى مجال جراحات العيون فى العديد من العمليات وأهمها زراعة القرنية والعدسات والمياه البيضاء وغيرها.>قال الدكتور أسامة النحراوى، أستاذ قسم جراحة العيون بجامعة قناة السويس، ورئيس الجمعية المصرية لجراحات العيون بالفيمتو ليزر، يعتبر استخدام تقنية الثيمتوليزر أحدث المستجدات الطبية فى المجال الطبى الخاص بجراحات العيون.

ويستكمل د. النحرواى قائلاً: "الثيمتوليزر عبارة عن ضوء أو نبضات صغيرة جدًا تقاس بوحدة الفيمتوليزر التى اكتشفها د. زويل، حيث يتم تسليطها على عدسات العين بطبقات العين المختلفة وتتيح فرص إجراء جراحات متعددة بالعين بكفاءة عالية".

استخدمات الثيمتوليزر بجراحات العيون

>وأشار د. النحرواى قائلا: استطاعت تقنية الثيمتوليزر إحداث نتائج عالية للعمليات التى تمت بها، كما أن هناك استخدامات طبية عديدة لتقنية الثيمتوليزر فى مجال جراحات العيون وأهمها:>1) جراحات المياه البيضاء وزراعة العدسات.>2) تصحيح الإبصار والاستغناء عن النظارة الطبية.>3) زراعة القرنية.

وأضاف النحرواى قائلا: "تم استخدام تقنية الثيمتوليزر بمصر والشرق الأوسط منذ أربع سنوات، كما أن هناك مراكز طبية متخصصة لإجراء جراحات العيون بهذه التقنية".

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