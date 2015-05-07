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"واتساب اليوم السابع".. عمال "الميكنة الزراعية" بأسوان يطلبون رواتبهم

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"واتساب اليوم السابع".. عمال "الميكنة الزراعية" بأسوان يطلبون رواتبهم "واتساب اليوم السابع".. عمال "الميكنة الزراعية" بأسوان يطلبون رواتبهم
أرسل العاملون فى شركة الميكنة الزراعية بمحافظة أسوان، شكاوى لـ " whatsapp اليوم السابع" يتظلمون فيها من مجلس إدارة الشركة لعدم صرف رواتبهم منذ ثلاثة أشهر.

وأوضح العاملون فى شكواهم، أن عددهم بالغ نحو 70 شخصاً، موزعون على فروع "أسوان وكوم أمبو وإدفو" ولم يتقاضوا رواتبهم منذ 3 شهور متواصلة، مشيرين إلى أن حال الشركة بدأ فى التدهور منذ 4 سنوات تقريباً بعدها بدأ الموظفون يتقاضون رواتبهم مجزأة بالأقساط.

وأضاف العاملون فى الشركة، بأن رواتبهم ضعيفة لا تتجاوز 80 ألف جنيه، من مجموع رواتب جميع الموظفين بالشركة، ولا يوجد بالراتب بدلات أو حوافز.

ومن جانبه، أوضح المحاسب مصطفى أبو الحسن رئيس مجلس إدارة الشركة، على أن الشركة مختصة بمجال استصلاح الأراضى الزراعية، وتعتمد فى مواردها المالية على الانتهاء من موسم الحصاد فى المحاصيل الزراعية كالقصب أو القمح، مشيراً إلى أن الشركة تنتظر صرف المصانع القيمة المادية للمحاصيل ودفعها إلى المزارع، ومنها تتحصل الشركة على مواردها المادية، لافتاً إلى أن الشركة متعاقدة مع بعض الجمعيات الزراعية بمحافظة أسوان.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، بأن الشركة ستصرف جميع الرواتب المتأخرة للعاملين لديها بمجرد وصول الاعتمادات المالية، مشيراً إلى أنه يتم صرف مبالغ جزئية نظراً لعدم وجود السيولة الكاملة لرواتب العاملين.

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مصر 365