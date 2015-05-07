جامعة المنيا تنظم قافلة طبية بقرية حماضة ببنى مزار

نظمت جامعة المنيا بالتعاون مع محافظة المنيا تحت رعاية الدكتور جمال أبو المجد القائم بأعمال رئيس الجامعة، واللواء صلاح زيادة محافظ المنيا، قافلة طبية بيطرية زراعية إلى قرية حماضة بمركز بنى مزار، وذلك لتفعيل دور الجامعة والمحافظة فى تقديم الخدمات لأهالى هذه القرية.

شارك فى القافلة أطباء كلية الطب والتمريض وأطباء مديرية الصحة وأطباء بيطريون من كلية الطب البيطرى ومديرية الطب البيطرى بالمحافظة ومهندسون زراعيون من كلية الزراعة والمديرية وذلك بقافلة ضمت 4 سيارات طبية مجهزة للكشوفات الطبية من وزارة الصحة والإسكان وسيارة من البحوث والتجارب الزراعية بكلية الزراعة وأتوبيسان من الجامعة وسيارتان من الطب البيطرى.

تم إجراء الكشف الطبى البيطرى على 807 رؤوس ماشية مع تقديم العلاج بالمجان لأصحابها، وشملت 380 رأس تجريع أغنام و190 تم فحصهم ضد الأمراض، وتم رش 130 رأس ماشية جاموس بالمبيدات لعلاجها من الأمراض الظاهرية، وكذلك لـ 40 رأس بقر و20 رأس غنم، وإجراء عملية توليد لـ 27 حالة تناسلية و20حالة باطنة.

وعلى صعيد آخر وقع الوفد الطبى البشرى الكشف على 207 سيدات وأطفال وصرف الأدوية بالمجان حيث بلغت أعداد المترددين على وسائل تنظيم الأسرة 26 حالة و76 للباطنة و35 لعيادة الأسنان والكشف على 70 طفلاً.

وصاحب الوفد الدكتور إيمان محمد طه القائم بعمل عميد كلية الطب البيطرى والدكتور عادل عبدالله وكيل كلية الزراعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة وأطباء من الجامعة والصحة.

وأكد الدكتور أبو المجد أن الجامعة تنظم القوافل لهذه القرى النائية التى تنقصها الخدمات الطبية والاسترشادية بهدف ربط الجامعة بالمجتمع إلى جانب المحافظة.