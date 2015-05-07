حالات غش جماعى فى 6 لجان للابتدائى والإعدادى فى السويس

تمكن معلمو ومشرفو اللجان على الامتحانات، اليوم الخميس، من ضبط 6 حالات غش جماعى بلجان المرحلتين الابتدائية والإعدادية، بمساعدة أحد أعضاء مجلس الآباء.

وذكر معلمون كانوا يراقبون على الامتحانات باللجان، أن وقائع الغش التى شهدتها اللجان اليوم ليست الأولى، وأن هناك زملاء لهم يساعدون طلابا بعينهم فى الامتحانات، وحرصا على انتظام العملية التعليمية ومصلحة الطلاب المجتهدين والمساواة، تم إخطار مديرية التربية والتعليم بعد بدء حالات الغش.

وأشار مصدر بإدارة المتابعة الميدانية، إلى أنهم تلقوا بلاغًا من المراقبين بوجود حالات غش جماعى بلجان امتحانات اللغة الإنجليزية للصفين الثانى والثالث الابتدائى، وأيضًا لجان اللغة إنجليزية لطلاب الصفين الأول والثانى الإعدادى.

وأضاف المصدر أنه تم توجيه لجان متابعة للجان مدارس أنس بن مالك الإعدادية القديمة بنات، ومحمد متولى الشعراوى بالتوفيفية، والأمل الابتدائية بمدينة الأمل، وصلاح سالم الابتدائية بالمثلث، وأحمد زكى للتعليم الأساسى بالصباح، ومصطفى هاشم بضاحية الهويس.

وضبطت اللجان حالات الغش الجماعى باللجان الست، وتأكدوا من وجود إجابات بنفس الصيغة مكررة بكراسات الإجابات، وعلى الفور تم سحب الكراسات واستبدالها بأوراق إجابات جديدة بعد مرور نصف ساعة من زمن الامتحان، وتم توجيه عقوبة للمدرسين، وتوجيه اللوم لعضو مجلس الآباء الذى ساهم فى ذلك لمساعدة ابنه.