مصرع شخص وإصابة 8 آخرين فى حادث تصادم بالبحيرة

لقى قبل قليل شخص مصرعه، وأصيب 8 آخرون جراء وقوع حادث تصادم بالطريق الدولى الساحلى اتجاه رشيد نزلة كوبرى الألمان دائرة مركز كفر الدوار، تم إخطار اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة .

وبالإنتقال والفحص، تبين أنه أثناء سير السيارة رقم 3946 ب ى ج قيادة " رامى عبد الباعث السيد إسماعيل " سائق ومقيم قرية الأصلاب مركز شبراخيت بالطريق المشار إليه وبمكان الحادث انفجر الإطار الخلفى الأيسر مما أدى لانقلابها على جانب الطريق.

أسفر الحادث عن وفاة شخص مجهول الهوية، وتم نقله لمشرحة مستشفى كفر الدوار العام وإصابة عدد ( 8 ) من مستقليها وهم " خميس محمد عبده ، السيد محمد السيد ، محمد عبد المعطى على ، صالح عبد اللطيف عبد السلام ، أحمد سعد البحيرى " ومقيمين إيتاى البارود ، بهاء محمد على " مقيم كوم حمادة ، هيثم جمال الدين محمد " ومقيم كفر الزيات غربية ، عبد الغنى محمد أحمد " بالمعاش ومقيم المنتزه إسكندرية، مصابين بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم للمستشفى الجامعى بالإسكندرية .

وتحرر عن ذلك المحضر 9541/2015 جنح مركز كفر الدوار .

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