"المفوضين" توصى بعدم قبول دعوى عبد الرحمن يوسف لوقف بث "الصندوق الأسود"

أوصت الدائرة الثانية بهيئة مفوضى الدولة لمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار صلاح مفرح خليل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم بعدم قبول الدعوى المقامة من عبد الرحمن يوسف القرضاوى، وتطالب بوقف بث برنامج الصندوق الأسود الذى يقدمه الإعلامى عبد الرحيم على، على قناة القاهرة والناس، لزوال المصلحة.

وقال التقرير المعد من المستشار هشام ابو جبل مفوض الدولة، إن شرط المصلحة الواجب تحققه لقبول الدعوى يتعين أن يتوافر من وقت رفع الدعوى ويستمر حتى يفصل فيها نهائياً، وانه لا يؤثر فى الدفع بعدم توافر المصلحة التأخير فى ابدائه الى ما بعد مواجهة الموضوع لأنه من الدفوع التى لا تسقط بالتكلم فى الموضوع ويجوز إبداؤه فى أى حالة كانت عليها الدعوى .

وأضاف التقرير : لما كانت دعوى الإلغاء تستهدف إعادة الأوضاع إلى الحالة التى كانت عليها قبل صدور القرار المطلوب إلغاؤه، فإنه اذا ما حال دون ذلك مانع قانونى فلا يكون هناك وجه للاستمرار فى الدعوى، ويتعين الحكم بعدم قبولها لانتفاء المصلحة فيها .

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