النائب العام يحيل مرتضي منصور للمحاكمة بتهمة سب وقذف طارق العوضي

وافق المستشار هشام بركات، النائب العام، الخميس، على إحالة رئيس نادى الزمالك، إلى محكمة الجنح، في الدعويين المقامتين ضده، من طارق العوضي، محامي «الألتراس»، وحددت نيابة أول أكتوبر جلستي 27 و30 مايو الجاري، لنظر أولى الجلستين، وذلك بعد إعلان النيابة لرئيس النادي، مرتين، طلب المثول أمامها، ورفض طلبها.

كشفت التحقيقات، بإشراف إسلام ضيف، مدير النيابة، أن رئيس الزمالك ظهر ببرنامجي «البلدوزر»، و«الملاعب اليوم»، على فضائيتي «القاهرة والناس»، و«الحياة»، وسب المحامي طارق العوضى، ووصفه بأنه «صايع»، ومسجل خطر جنائي، ومتهم بإحراق سيارة مأمور قسم حدائق الزيتون.

وأضافت التحقيقات أن محامي الألتراس تقدم إلى النيابة بعدة أسطوانات مدمجة، تفيد بما ورد في أقواله بمحضر الشرطة، بقسم أول أكتوبر، بسب وقذف رئيس الزمالك له، وبتفريغ محتوياتها بمعرفة خبراء الأدلة الجنائية، تبين من خلال تقرير لجنة خبراء اتحاد الإذاعة والتلفزيون، أن مقاطع الصوت والفيديوهات تخص المتهم، ولم يدخل عليها أي تعديل أو تلاعب.