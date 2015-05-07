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بالصور …افتتاح مؤتمر أدباء اليوم الواحد بالوادي الجديد

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بالصور …افتتاح مؤتمر أدباء اليوم الواحد بالوادي الجديد بالصور …افتتاح مؤتمر أدباء اليوم الواحد بالوادي الجديد

صورة من المؤتمر

شهد اللواء اشرف شاش سكرتير عام محافظة الوادى الجديد نائبا عن اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد افتتاح مؤتمر ادباء اليوم الواحد تحت عنوان اتجهات الابداع بالواحات والذى ينظمه فرع ثقافة الوادي الجديد ذلك بمقر المركز الاستكشافى للعلوم بمدينة الخارجة وقال محسن حسب وكيل فرع ثقافة الوادى الجديد ان المؤتمر تناول 3 ابحاث حول الواحات ورؤية تاريخية والصورة الشعرية فى شعر العامية والتراث الشعبى واثره فى الابداع بمشاركة مجموعة من الادباء والشعراء بنادى ادب قصر ثقافة الخارجة والداخلة وادباء من المنياء واسيوط هذا ويتضمن المؤتمر عرض لاعمال الادباء بالاضافة الى عروض لفرقة الوادى الجديد بالفترة المسائية بمسرح المركز الاستكشافى للعلوم بالخارجة بالوادى الجديد

 

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