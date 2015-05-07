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ما هو حمل الكيس الفارغ وأسبابه؟

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ما هو حمل الكيس الفارغ وأسبابه؟ ما هو حمل الكيس الفارغ وأسبابه؟
أرسلت قارئة تشكو من أنها قامت بإجراء تحليل "الحمل" وأثبت أنها حامل، ولم تذهب للمتابعة عند الطبيب إلا بعد الشهر الثانى من الحمل وبعد نزول بعض قطرات دماء، وعند الذهاب للطبيب وإجراء السونار أكد لها أن لديها كيس حمل فارغ، وتسائلت ما هو الحمل بكيس فارغ؟.

وفى هذا السياق، أجاب الدكتور وائل البنا، استشارى النساء والتوليد، بأن هذا النوع من حمل "الكيس الفارغ" تشعر معه المرأة بنفس أعراض الحمل ومنها الإكثار من تناول الأطعمة والخمول والكسل والنوم بكثرة.

ويتابع د. وائل، أن هذا النوع من الحمل "الكيس الفارغ" لا يتضح إلا عند إجراء الأشعة الصوتية "السونار"، وعند إجراء تحليل الحمل تكون النتيجة إيجابية ولكن كيس الحمل فارغ أى بدون جنين.

ويضيف استشارى النساء والتوليد، أن هذا النوع من الحمل "الكيس الفارغ" هو تلقيح للبويضة ولكن يتوقف نمو الجنين المتكون فى مرحلة مبكرة لذلك لا يمكن رؤيته بالأشعة فوق الصوتية "السونار"، ويرجع السبب الرئيسى فى ذلك إلى خلل التكوين الذى قد يؤدى إلى توقف نمو الجنين.

و يؤكد د. وائل، أن هذه الحالة تتكرر عند السيدات فوق سن الأربعين ولدى السيدات اللواتى يعانين من تكيس المبيض كما يمكن حدوثها عند السيدات اللواتى لديهن أمراض خلل المناعة.

وأخيرًا يشير استشارى النساء والتوليد، إلى أن جسم المرأة الحامل يقوم برفض إبقاء هذا الجنين داخل الرحم ويتم رفضه عن طريق تكوين بعض الأجسام المضادة التى تؤدى بالتالى إلى وفاة الجنين أو إجهاضه.

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