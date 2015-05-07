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العسل الأسود المظلوم .. وصفة النشاط والقوة والعضلات

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العسل الأسود المظلوم .. وصفة النشاط والقوة والعضلات العسل الأسود المظلوم .. وصفة النشاط والقوة والعضلات
العسل الأسود، المظلوم بجانب أخيه الأبيض، له من الفوائد والقدرة على إمداد الجسم بالعديد من العناصر لا حصر لها، ولأن العسل الأبيض له نصيب الأسد فى حب الكثيرين له، فعليك أن تتعرف على أهم فوائد واستخدامات العسل الأسود أيضًا، الغائبة عن البعض بالرغم من أهميتها البالغة.

العسل الأسود كما يؤكد الدكتور محمد عيسى، استشارى أمراض الباطنة والسكر، أحد أهم الأطعمة التى تساعد على بناء الجسم بشكل سليم، فعناصره الغنية تمكنه من إعطاء الجسم الحيوية، والمظهر النشط، فلا يعانى من يتناوله من الخمول أو الرغبة فى النعاس والشعور بالإجهاد، فهو ينبه الجسم والذهن.

إضافة إلى ذلك، فالعسل الأسود كما يوضح عيسى، يزيد من مناعة الجسم، ويقاوم الشعور بالوهن والضعف العام، والنحافة المرضية ونحافة الأطفال، وضعف البنية ونمو الجسم بشكل عام، إضافة إلى أنه يساعد على زيادة مقاومة الجسم للأنيميا وعلاجها، خاصة لدى الأطفال.

ولذا ينصح استشارى الباطنة، بضرورة الانتظام خاصة الاطفال، على تناول ملعقة يوميا من العسل الأسود الملئ بالفوائد، أو تناوله بالخبز الأسمر الملىء بالردة، لتقويه البنية لدى الاطفال وامداد الجسم بالطاقة لدى الكبار.

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