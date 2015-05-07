المتحدث العسكري : انتهاء التدريب البحري الجوي المشترك مع البحرين

اختتمت، اليوم الخميس، فعاليات التدريب البحري الجوي المشترك (حمد -1) والذي استمر لعدة أيام بمملكة البحرين بمشاركة عناصر القوات البحرية والقوات الجوية لكل من مصر والبحرين، والذي ينفذ لأول مرة بين البلدين.

فى ظل إستمرار تنمية وتعزيز العلاقات العسكرية بين مصر ودولة البحرين الشقيقة وفى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل الخبرات مع الدول المختلفة لتنمية مهارات القادة والضباط للحفاظ على الكفاءة القتالية وتوحيد المفاهيم العملياتية بين الدول الشقيقة والصديقة .

اشتمل التدريب على أعمال الاستطلاع البحري للأهداف المعادية وتنفيذ عدة تشكيلات بحرية، أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية لكلا البلدين، على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية، والاستعداد القتالي المستمر لخوض المعارك البحرية والتعامل مع الأهداف البحرية المعادية بكفاءة عالية.

> وتنفيذ عدة تمارين بمشاركة القطع البحرية المصرية والبحرينية لتفادي الألغام والتصدي لهجوم العائمات السريعة والزوارق المعادية وأعمال القرصنة البحرية ومكافحة إحدى السفن المشبوهة واقتحام بؤرة إرهابية وتطهيرها.

ونفذت القطع البحرية المشاركة تدريباً متميزاً للرماية بالذخيرة الحية لصد وتدمير الأهداف السطحية والجوية المعادية ليلاً ونهاراً، وتأمين الوحدات البحرية ضد طيران العدو باستخدام أسلحة الدفاع الجوي والمدفعية، أظهرت مدى الدقة في إصابة الأهداف والتي يتمتع بها المقاتلون من مصر والبحرين.

كذلك تم التدريب على عمليات البحث عن الغواصات المعادية بالاستعانة بطائرات الهليكوبتر مختلفة الطرازات التي تعمل مع القوات البحرية، والتي نفذت العديد من المهام والطلعات الجوية ليلاً ونهاراً ، وتنفيذ تمارين لعمليات البحث والإنقاذ واقتحام سفينة مشبوهة والسيطرة عليها .

> كما قامت العناصر المقاتلة من القوات الجوية للبلدين بالتدريب على تنفيذ عمليات جوية مشتركة ضد الأهداف المعادية ، وخلق بيئة غنية بالمهارات والتكتيكات الجوية الحديثة بما يساهم في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التدريب وصقل مهارات هيئات القيادة على تخطيط وإدارة العمليات الجوية المشتركة بكفاءة عالية لتوحيد المفاهيم بين جميع القوات المشاركة بما يساهم في تحقيق أمن واستقرار منطقة الخليج العربي.

هذا وقد وأشاد الفريق الركن دياب بن صقر رئيس هيئة الأركان البحريني بالمهارات الميدانية والقتالية للعناصر المشاركة في التدريب، وبالجهد المبذول والمستوى المتميز للقوات المنفذة للتدريب وقدرتها على تنفيذ مختلف المهام، مؤكداً على عمق العلاقات التي تربط العسكرية المصرية البحرينية ومتانة العلاقات بين الدولتين حكومةً وشعباً.