حكاية ممفيس – مطارد الأحلام الذي يكره اسم ديباي بسبب والده

أعلن مانشستر يونايتد عن أول صفقاته لهذا الصيف بضم الجناح الهولندي الشاب ممفيس ديباي من فريق بي اس في أيندهوفن بطل الدوري الهولندي هذا الموسم.

ديباي خطف الأضواء في مونديال البرازيل العام الماضي قبل أن يواصل التألق مع أيندهوفن ليقوده لتحقيق لقب الدوري الهولندي بعد غياب ثمان سنوات، ليضعه لويس فان جال مدرب يونايتد على قائمة أولوياته للموسم الجديد.

ولد ممفيس ديباي يوم 13 فبراير 1994 بمدينة موردريخت لأب غاني وأم هولندية.. وهو في سن الرابعة انفصل أبواه ليترك والده المنزل.. ويكمل ديباي الحياة مع والدته..

"موردريخت مدينة مملة لا يوجد بها شيء لتفعله.. لكن هذا الملل كان ينتهي بمجرد أن تلمس قدمي الكرة"..

جده لوالدته كان هو من علمه حب الكرة.. وأخذه لأكاديمية موردرخت وظل يحضر كل تدريباته ومبارياته في هذا التوقيت..

انضم ممفيس لأكاديمية سبارتا روتردام في سن التاسعة.. لكن أزماته العائلية أثرت عليه ليصفه مدربوه في الأكاديمية بأنه "يرفض أي نظام أو سلطة عليه وليس لديه فكرة عن طريقة التعامل مع الآخرين".. لكن موهبته الكروية واصلت النضج لينتقل إلى أيندهوفن وهو لم يتم الثانية عشرة بعد.. وينفصل عن والدته أيضاً ليسكن مع أسرة بديلة في أيندهوفن.

ومثلما حدث في روتردام، واصل الطفل التمرد ليشتبك مع مدربوه في بي اس في.. بل ورفض الذهاب للمدرسة مبدياً إهتماماً أكبر بموسيقى الراب بدلاً من التعليم.. لكن موهبته الكبيرة دفعت النادي لتعيين مدرب خاص إسمه يوست ليندرز ليكون مرافقاً لممفيس ومعاوناً له في الملعب وخارجه.

أثناء إحدى المباريات وهو في سن الرابعة عشرة، اختلف ممفيس مع مدربه هينك فريزر، ليترك أرض الملعب ويخرج جارياً من النادي وهو يقول أنه لن يعود مجدداً.. لكن ليندرز أقنعه بالعودة والاعتذار لمدربه..

ديباي تعرض لصدمة شخصية جديدة يوم عيد ميلاده الخامس عشر.. توفي جده ومعلمه الأول.. وكاد مشواره الكروي ينتهي قبل أن يبدأ بعد أزمة نفسية حادة.. لكنه نجح في الخروج من هذا الأمر بفكرة غريبة..

استعان ديباي بمساعد خاص للتخلص من الغضب وكيفية التعامل مع المواقف الصعبة.. وأثر ذلك عليه إيجابياً بصورة كبيرة، ليوقع عقده الرسمي الأول مع بي إس في وهو في سن السادسة عشرة، ثم يصعد للفريق الأول بعدها بأقل من عام..

التغيير الكبير في حياة ديباي تواصل حين قام بتعيين مساعد شخصي آخر يختص بتغذيته هذه المرة، ومساعد آخر للتعامل في الأمور المالية، كل هذا وهو لم يتم الثامنة عشرة بعد !

"اكتشفت أن لوم الآخرين في ما يقع لي لن يفيدني في أي شيء.. كان علي أن أدير حياتي بنفسي، وهذا ما فعلته ببساطة.. كنت أعرف جيداً المكان الذي أرغب في الوصول إليه.. القمة"..

مع أول قميص له بالفريق الأول رفض كتابة إسم "ديباي" عليه مصراً على كتابة "ممفيس" فقط..

"أبي لم يعد له وجود في حياتي.. لا يعنيني إسمه في شيء، ولا أريد أن أتذكره"..

من أراد ممفيس أن يذكره دائماً هو جده، لذا قام بدق وشم كبير على ذراعه اليسرى بإسمه حتى يكون معه دائماً، على حد تعبيره.. ممفيس لديه عدد آخر من الأوشام، أغربها على الإطلاق داخل شفته السفلى ! أما أكبرها فيحمل كلمة "مطارد الأحلام" على صدره..

"كلما نظرت في المرآه وجدت هذه الكلمة لأعرف ما أنا مقدر له.. علي أن أطارد أحلامي حتى النهاية.. علي أن أفوز في كل مرة"..

عقب نهائي كأس ملك إسبانيا 2013 والذي انتهى بفوز ريال مدريد على برشلونة.. غرد ديباي على تويتر بجملة "Hala Madrid" احتفالاً بفوز الفريق الملكي.. لكنه الآن يلعب لمانشستر يونايتد !