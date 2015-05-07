النيابة تستدعى شهودا فى واقعة اعتداء مدرس على طالب بمدرسة فى المعادى

أمر المستشار أحمد عز رئيس نيابة المعادى، باستدعاء كافة الشهود الذين ظهروا بمقطع فيديو اعتداء مدرس بمدرسة الأورمان الخاصة على طالب بالضرب لسماع أقوالهم، كما طلب تحريات المباحث حول الواقعة، بالإضافة إلى استدعاء اثنين من الطلاب تم الاعتداء عليهما ولم يتقدما ببلاغات ضد المدرس.

وتم رصد واقعة الاعتداء من خلال تصويرها بهاتف محمول، حيث تداولها عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى ليأمر النائب العام بالتحقيق فى الواقعة التى كشفت عن تجاوز المدرس للوسائل التربوية فى معاقبة التلاميذ وتعديه على أحدهم بالضرب.

وقال الطالب يوسف، المعتدى عليه من قبل مدرس بمدرسة الأورمان، إنه شعر بالموت أثناء تعدى المدرس عليه لولا تدخل بعض المدرسين الذين أنقذوه من يده، موضحا أنه فور واقعة التعدى عليه اتصل بوالده وأخبره بالواقعة، فذهب إليه والده وتقدم بشكوى إلى مديرة المدرسة، والتى لم تأخذ الأمر بأهمية.

وأوضح المدرس عادل سلطان، المتهم بالاعتداء على الطالب أنه أخطأ بتعديه عليه، حيث إنه كان لا يتوجب عليه فعل هذا الأمر نهائيا، مضيفا أنه عندما شاهد مقطع الفيديو، الذى تم تصويره له لم يصدق أنه هو من بالفيديو، موضحا أن سبب تعديه على الطالب جاء كرد فعل على خلفية سوء رد الطالب عليه لمنعه من النظر خارج نافذة الفصل، ومحاولة الطالب التعدى عليه بالضرب فى البداية، مضيفا أنه لو حدث هذا الأمر مع نجله لما سكت نهائيا وسيأخذ حقه بشتى الطرق.