القبض على عاطل بحوزته ربع كيلو حشيش فى كفر الزيات بالغربية

تمكن الرائد على أبو زهرة رئيس مباحث مركز كفر الزيات بالغربية والقوة المرافقة له من ضبط عاطل مقيم قرية إبيار وبحوزته 34 قطعة حشيش تزن 200 جرام بقصد الاتجار.إعلان - Ads إعلان - Ads
تلقى اللواء عبد الحميد الحصى مدير أمن الغربية إخطارا من العميد بهاء البطراوى رئيس مباحث المديرية بتمكن رئيس مباحث مركز كفر الزيات والقوة المرافقة له من ضبط المتهم محمد خيشة محمد عبد الفتاح 36 سنة عاطل وبحوزته 34 قطعة حشيش تزن 200 جرام.
واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار تحرر المحضر 22286 جنايات مركز كفر الزيات وباشرت النيابة العامة التحقيق.