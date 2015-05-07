جاريدو يوجه رسالة أخيرة للأهلي وجماهيره

وجه المدرب الإسباني خوان جاريدو رسالة أخيرة للأهلي وجماهيره بعد رحيله رسميا عن الفريق عبر فيها عن فخره بقيادته للنادي صاحب أكبر عدد من البطولات القارية على مستوى العالم.

وأشار جاريدو إلى أنه شعر بالراحة التامة في مصر هو وأسرته، وأنه لن ينسى الفترة التي قضاها مدربا للأهلي معربا عن ثقته في أن المستقبل أفضل للفريق الأحمر.

وكان النادي الأهلي قد أعلن عن رحيل جاريدو وتعيين فتحي مبروك مدربا للفريق بدلا منه عقب الخروج من دور الـ16 لدوري أبطال إفريقيا بركلات الترجيح ضد المغرب التطواني.

وجاءت رسالة جاريو عبر موقعه الرسمي على النحو التالي "هذا الأسبوع شهد نهاية علاقتي بالأهلي، كانت فترة مليئة بالخبرات الاستثنائية بالنسبة لي، ولهذا أردت توجيه رسالة تقدير لهذا الفريق وجماهيره ولاعبيه".

"أفتخر بقيادتي للنادي صاحب التتويجات الأكثر على مستوى العالم، لن يشعر أي شخص بهذا سوى الذين عملوا داخل النادي بشكل يومي، وأحس بحب أكثر من 60 مليون فرد لهذا الفريق".

"شعرت أنا وأسرتي بالراحة في مصر، إنها دولة عظيمة ويجب على الجميع زيارتها، تشعر بها وكأنك واحدا من شعبها، هذا يساعدك على القيام بعملك بسهولة".

"لن أنسى البطولتين اللتين حققتهما مع الأهلي، الكونفدرالية والسوبر، شعرت بحب وتقدير الجماهير عقب التتويج بهما. خروجي من دوري الأبطال وخسارة السوبر الإفريقي بمثابة العار، رغم أنني خسرتهما بركلات الترجيح، كان يجب أن أرحل وأنا على ثقة بأن هذا الفريق له مستقبل عظيم".

"رغم رحيلي، الأهلي وجماهيره سيبقون دائما في قلبي، أشعر بسعادة كبيرة أنني جزء من تاريخ هذا النادي. شكرا، سلام".