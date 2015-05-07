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طارق يحيى يرد على توقيع السولية للزمالك

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طارق يحيى يرد على توقيع السولية للزمالك طارق يحيى يرد على توقيع السولية للزمالك

أكد طارق يحيى المدير الفني للإسماعيلي أن عمرو السولية لاعب وسط الفريق لن يرحل عن الدراويش إلا بموافقة إدارة النادي، وذلك ردا على توقيع السولية للزمالك.

وقال يحيى لبرنامج ساعة "لم يكن لدي وقت للتحدث مع السولية، للتأكد من صحة توقيعه للزمالك، وبشكل عامل لن يرحل إلا عن طريق إدارة النادي".

وأضاف "عقد اللاعب ينتهي في يناير المقبل، إذا تلقى عرضا جيدا سيتم بيعه عقب نهاية الموسم".

وتابع "وفي حالة بقائه، ستقوم إدارة النادي بتجديد عقده، ولا مانع من مساواته مع حسني عبد ربه قائد الفريق".

وأتم يحيى "ولا يمكن الاستغناء عن السولية في الوقت الحالي بسبب الغيابات العديدة بسبب الإصابات".

ويعاني الإسماعيلي من غياب 3 لاعبين في خط الوسط بسبب إصابة بقطع في الرباط الصليبي، هم حسني عبد ربه ومحمود متولي ومحمود عبد العزيز.

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