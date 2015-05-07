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حكايات المايسترو (3) – عندما كاد أن يلقي بالجوهري من الطابق الـ16 بسبب مبادئ الأهلي

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حكايات المايسترو (3) – عندما كاد أن يلقي بالجوهري من الطابق الـ16 بسبب مبادئ الأهلي حكايات المايسترو (3) – عندما كاد أن يلقي بالجوهري من الطابق الـ16 بسبب مبادئ الأهلي

ما الذي قد يجعلك تخسر صداقتك مع أعز صديق لك؟ وكيف سيكون رد فعلك لو حاول شخصا أخر المصالحة بينكم؟ مهما اختلفت الاجابات فبالتأكيد إجابة صالح سليم عن الجوهري مختلفة تماما.

محمود الجوهري صديق عمر صالح سليم. أو بالأصح "كان" صديق عمره قبل أن تنتهي تلك الصداقة إلى الأبد بسبب مبادئ النادي الأهلي.

أسطورة لا تزال حية رغم موت صاحبها منذ 13 عاما. ليس فقط بسبب أهدافها أو بطولاتها أو إنجازتها، بل بسبب مواقفها التي تسير وفقا لمبادئ لا تتجزأ. عن صالح سليم نتحدث.

وفي ذكرى وفاة صالح سليم، يسرد FilGoal.com خبايا وأسرار في حياة أسطورة النادي الأهلي.

أسرار حياة صالح سليم حكى عنها الكاتب الصحفي ياسر أيوب في كتابه عن (صالح سليم) ونشرها تباعا على سلسلة مقالات صحفية عام 2009 تحت عنوان (المايسترو وأنا).

-كل ما سيتم ذكره الآن جاء على لسان ياسر أيوب نقلها عن صالح سليم..

أقرب الأصدقاء

"مات صالح سليم وهو غاضب وحزين بسبب الخصام الحاد بينه وبين أعز أصدقائه".

"بالتحديد الثنائي محمد عبد الوهاب زوج الفنانة الراحلة فاتن حمامة. ومحمود الجوهري".

"صداقة صالح سليم مع الجوهري بكل الإنجازات التي حققها الأخير للكرة المصرية انتهت تماما بعد واقعة وسائل الإعلام وتمرد لاعبو الأهلي".

التمرد

(حدثت أزمة بين إدارة النادي الأهلي برئاسة صالح سليم ومحمود الجوهري مدرب الفريق وقتها بسبب أحد لاعبي الفريق).

(وقتها أراد إدارة الأهلي انهاء عقد اللاعب بسبب العديد من المشاكل خارج المستطيل الأخضر إلا أن الجوهري كان يرفض ذلك بشدة).

(كل ذلك لم يغضب صالح سليم بقدر ما أغضبه عندما تحدث الجوهري لوسائل الإعلام عن الأزمة بينه وبين الإدارة).

(وقتها قرر سليم وفورا إنهاء إقالة محمود الجوهري لأنه أخل بمبادئ الأهلي وأخرج مشاكل النادي لوسائل الإعلام).

بعدها قاد الجوهري تمردا للاعبي الأهلي وكان ذلك قبل مواجهة الزمالك قبل أن يقرر سليم إيقاف 16 لاعبا من الفريق ومواجهة الزمالك بالشباب – (طالع تفاصيل أكثر بالضغط هنا)

إلقاء الجوهري من الدور الـ16

"بعدها قرر صالح سليم إن: الجوهري لن يدخل أبواب النادي الأهلي طالما كان سليم رئيسا للنادي".

"وحين كنت مع الجوهري في رحلة مع إلى كوريا الجنوبية تحدثت معه طويلا بشأن هذا الخلاف".

"وضغطت عليه ليقبل أن أذهب إليه بعد أن نعود إلى القاهرة لأصطحبه فى سيارتى لبيت صالح سليم".

"وتخيلت أنه لو فتح صالح سليم باب بيته ووجد الجوهرى واقفا أمامه، فسيذوب فى لحظة أي خلاف مهما كان حجمه وقسوته".

"ولكن عندما عدنا إلى القاهرة ترددت في اللحظة الأخيرة قبل أن أخوض تلك المغامرة. وفي الأخير لم أفعل ذلك".

"بعدها حكيت لصالح سليم ما كنت أنوى القيام به. فقال لى صالح ثائرا وغاضبا: " سعيد لأنك في الأخير لم تقم بذلك".

"وأضاف: "وقتها لم أكن لأتردد لحظة واحدة في أن القي بك وبالجوهري من الطابق الـ16".

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