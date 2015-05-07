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إزالة 40 حالة تعديات على أرض الدولة بحى فيصل بالسويس

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قامت إدارة المرافق بمديرية أمن السويس بالتنسيق بشن حملة موسعة صباح اليوم، بحى فيصل بتنفيذ 40 قرار إزاله لتعديات على أراضى ملك الدولة بمناطق الحرفيين و24 أكتوبر والتعاونيات.

وتمكنت الحملة لليوم الثانى على التوالى بإزالة التعديات على الأراضى المملوكة للدولة بالقرب من المناطق السكنية، وعلى الطرق الرئيسية، وبين المساكن وهدم أكشاك ومبانى مخالفة.

وقال اللواء طارق الجزار مدير أمن السويس إن الحملة التى شنتها القوات صباح اليوم أنجزت مهاما كثيرة وتم ضبط خارجين عن القانون وإزالة تعديات على أراضى الدولة وضبط هاربين من أحكام قضائية.

وأضاف فى تصريحات خاصة اليوم الخميس، أن حملة الإزالات مستمرة بجميع الأحياء حتى نهاية الشهر الجارى .

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>- أمن السويس يشن حملة موسعة لإزالة التعديات على أرض الدولة بحى فيصل
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